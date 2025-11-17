Засновник Amazon Джефф Безос повертається до операційного управління бізнесом: він став співCEO стартапу Project Prometheus, який фокусується на ШІ для проєктування та виробництва компʼютерів, автомобілів і космічних апаратів, пише The New York Times .

Деталі

За даними видання, ШІ-компанія вже залучила $6,2 млрд фінансування, а Безос вніс частину цієї суми. Ця інвестиція робить Project Prometheus одним з найбільш фінансованих стартапів на ранній стадії в світі.

Це перший формальний операційний проєкт мільярдера з моменту, коли він покинув посаду CEO Amazon у 2021 році. Співзасновником і співCEO компанії став фізик і хімік Вік Баджадж, який раніше працював із Сергієм Бріном у Google X та був співзасновником Verily і Foresite Labs.

Project Prometheus працює над створенням ШІ-технологій для інженерії у сферах виробництва компʼютерів, автомобілебудування та аерокосмічної галузі. Компанія вже найняла близько 100 співробітників, включно з дослідниками, переманеними з OpenAI, Google DeepMind та Meta. Стартова дата створення компанії та її локація поки не розкриваються.

Новий стартап зосереджується на «фізичному ШІ» – системах, що вчаться не лише на текстових масивах, як великі мовні моделі, а й на даних з реального світу. Проєкт планує створювати моделі для прискорення розробки в науці, інженерії та робототехніці, що перегукується з інтересами Безоса в космічних технологіях і діяльністю Blue Origin.

Контекст

Сегмент ШІ, орієнтований на фізичні процеси, стрімко росте: цього року низка дослідників із Meta, OpenAI та DeepMind заснували Periodic Labs із фокусом на наукові експерименти та моделювання. Серед інших гравців – Thinking Machines Lab, який раніше залучив $2 млрд.

Змагання за прориви в «фізичному штучному інтелекті» посилюється на тлі успіхів традиційних ШІ-компаній, таких як OpenAI та Google DeepMind, чиї моделі вже демонструють результати в галузях математики, хімії та теоретичної фізики. Фінансування у $6,2 млрд дає Project Prometheus шанс швидко стати одним з ключових гравців у цьому напрямку.