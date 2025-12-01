Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Страхування воєнних ризиків для бізнесу: держава виділяє 1 млрд грн і обіцяє більше, якщо попит зросте

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн. Про це 1 грудня на форумі у Києві повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає «Укрінформ». Програма почне діяти з Нового року.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Деталі

  • «Із 1 січня починає діяти програма компенсації ставок за страховими ризиками для всієї країни і окрема програма для прифронтових регіонів через Експортно-кредитне агентство. На неї загалом виділено 1 млрд грн в бюджеті», розповів Соболев.
  • Програма діятиме для підприємств, розташованих на території до 50 км від лінії фронту. Бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно за пільговою ставкою 0,5%.
  • Якщо на програму буде активний попит і виділені кошти будуть вибрані протягом кількох місяців, уряд готовий шукати додаткове фінансування.
  • «Як показує практика, коли ми запускаємо якусь програму з підтримки, зазвичай вибірка коштів є меншою, ніж ми готові надати. Так було, скажімо, з індустріальними парками. Але якщо бізнес повірить у програму, ми готові її розширювати», розповів Соболев.
  • Додаткові кошти він пропонує знайти «всередині Мінекономіки по різних програмах».
  • «Звернемося до парламенту, коли переглядатимемо бюджет. Ну і є ще такий механізм, як резервний фонд. Тому якщо закладений мільярд закінчиться, будемо шукати додаткові фінанси», додав міністр.

Контекст

Бізнес з перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків

Верховна Рада 8 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні