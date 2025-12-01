У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн. Про це 1 грудня на форумі у Києві повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає «Укрінформ». Програма почне діяти з Нового року.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- «Із 1 січня починає діяти програма компенсації ставок за страховими ризиками для всієї країни і окрема програма для прифронтових регіонів через Експортно-кредитне агентство. На неї загалом виділено 1 млрд грн в бюджеті», – розповів Соболев.
- Програма діятиме для підприємств, розташованих на території до 50 км від лінії фронту. Бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно за пільговою ставкою 0,5%.
- Якщо на програму буде активний попит і виділені кошти будуть вибрані протягом кількох місяців, уряд готовий шукати додаткове фінансування.
- «Як показує практика, коли ми запускаємо якусь програму з підтримки, зазвичай вибірка коштів є меншою, ніж ми готові надати. Так було, скажімо, з індустріальними парками. Але якщо бізнес повірить у програму, ми готові її розширювати», – розповів Соболев.
- Додаткові кошти він пропонує знайти «всередині Мінекономіки по різних програмах».
- «Звернемося до парламенту, коли переглядатимемо бюджет. Ну і є ще такий механізм, як резервний фонд. Тому якщо закладений мільярд закінчиться, будемо шукати додаткові фінанси», – додав міністр.
Контекст
Бізнес з перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків.
Верховна Рада 8 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.