У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн. Про це 1 грудня на форумі у Києві повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає «Укрінформ». Програма почне діяти з Нового року.