Велика Британія обіцяє підтримати український бізнес через інвестиції, страхування та спрощення торгівлі

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Україна та Велика Британія домовилися залучити британський приватний капітал у відбудову та створити спільні інструменти страхування інвестицій від воєнних ризиків у рамках Угоди про 100-річне партнерство. Про це йшлося на онлайн-зустрічі міністра економіки України Олексія Соболєва з міністром держави у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії Крісом Браянтом, повідомила пресслужба Мінекономіки 5 листопада.

  • У фокусі переговорів була реалізація положень Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією і формування нового економічного порядку денного для бізнесу.
  • Країни домовилися посилити координацію для залучення британського приватного капіталу в українську промисловість, технології, аграрний сектор та відбудову інфраструктури.
  • Вони обговорили подальше розширення доступу української продукції на британський ринок, продовження дії нульових мит на продукцію птахівництва та яєць, а також розглянули можливості додаткової лібералізації торгівлі в аграрному секторі, що «сприятиме зміцненню позицій українських виробників на ринку Великої Британії».
  • Сторони домовилися створити спільні інструменти страхування інвестицій для розвитку приватного сектору та активізації участі UK Export Finance в українських проєктах.
  • Україна та Велика Британія співпрацюватимуть у впровадженні нецінових критеріїв оцінки пропозицій та вдосконаленні процедур закупівель, додали у відомстві.

Контекст

У січні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський уклали угоду про сторічне партнерство. Цей документ передбачає надання Україні щорічної військової допомоги на суму не менше $3,6 млрд протягом усього необхідного періоду.

Верховна Рада 17 вересня ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Згідно з угодою Велика Британія сприятиме підготовці фахівців для української бойової авіації, постачанню літаків, які використовуються країнами НАТО, а також інвестуванню в українське оборонне виробництво, зокрема в дрони та артилерію.

