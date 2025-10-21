Бізнес з перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків. Уряд та парламент активізували роботу над цим питанням наприкінці 2024 року. Верховна Рада 8 жовтня ухвалила в другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України. До другого читання в документі з’явилась важлива норма для бізнесу про створення системи страхування воєнних ризиків для підприємців на прифронтових територіях.

НУР виступатиме фінансовим посередником між бізнесом і банками, надаючи підприємцям кредити та гранти, а також компенсуючи відсотки й інші витрати за лізингом, кредитами та страховими внесками.