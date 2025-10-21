Японське експортно-кредитне агентство NEXI планує розширити програми страхування воєнних ризиків для підтримки інвестицій у відновлення України. Про це домовилися під час зустрічі міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева з президентом NEXI Ацуо Куродою 21 жовтня в Токіо, повідомляє пресслужба українського відомства.
Деталі
- Під час зустрічі обговорили питання розширення страхування інвестицій і експорту, зокрема в межах відбудови української промисловості та інфраструктури.
- Україна готується до запровадження компенсацій для підприємств по всій території України, де працюють страхові компанії. Спеціальна компонента прямих компенсацій буде діяти для прифронтових регіонів. Це зробить страхування, зокрема NEXI, доступнішим, повідомили в Мінекономіки.
- Окремо сторони розглянули можливість використання інструментів NEXI для страхування постачання японського обладнання в межах ініціативи «Промисловий Рамштайн», а також для гарантування житлового будівництва, зокрема в рамках програми «єОселя».
- Міністр Соболев наголосив, що співпраця з NEXI відкриє шлях до залучення японських інвестицій та прискорить промислове відновлення України. Агентство вже покриває близько половини обсягів японського експорту та інвестицій в Україну і готове розширити участь у ключових проєктах відновлення.
Бізнес з перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків. Уряд та парламент активізували роботу над цим питанням наприкінці 2024 року. Верховна Рада 8 жовтня ухвалила в другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України. До другого читання в документі з’явилась важлива норма для бізнесу про створення системи страхування воєнних ризиків для підприємців на прифронтових територіях.
НУР виступатиме фінансовим посередником між бізнесом і банками, надаючи підприємцям кредити та гранти, а також компенсуючи відсотки й інші витрати за лізингом, кредитами та страховими внесками.
Контекст
Японія є одним із ключових донорів України з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Загальний обсяг допомоги перевищує $12 млрд (станом на червень 2024 року), включаючи фінансову, гуманітарну, військову (нелетальну) та технічну підтримку. Японія посідає четверте місце серед донорів за загальним обсягом (після США, ЄС та Великої Британії) та третє за гуманітарною допомогою. Допомога координується через JICA (Агентство міжнародного співробітництва Японії) та G7.
18 квітня міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду між Україною та Японією про надання кредиту в розмірі 471,9 млрд японських єн (майже $3 млрд).
