Австрійська страхова та інвестиційна компанія Uniqa Group, що представлена в Україні страховими компаніями «Уніка» та «Уніка Життя», розглядає український ринок як пріоритетний і планує посилювати свою діяльність, зокрема у сегменті страхування життя та воєнних ризиків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України 2 грудня.
Деталі
- Створення доступних продуктів страхування воєнних ризиків – один з ключових інструментів залучення приватного капіталу. Це також важливий сигнал для інших глобальних страховиків, зазначили у відомстві.
- «Покриття ризиків для умовно безпечних територій залишається недостатнім. Тож Мінекономіки активно працює над темою зниження ризиків для бізнесу та інвесторів – залучає великих гравців ринку до створення нових продуктів страхування та перестрахування», – зазначив Олексій Соболев.
- Він додав, що компанія Uniqa вже шукає партнерів серед світових страховиків, виділяє частину прибутку для покриття ризиків в Україні та бере участь у програмі ЄС зі страхування вантажів, плануючи розширити покриття на логістичні хаби.
- Під час зустрічі обговорили і найбільш перспективні напрями, де є можливість активно співпрацювати: проєкти публічно-приватного партнерства та концесії, приватизаційні угоди, інфраструктурні проєкти ЄС та МФО, інвестиції приватного сектору.
- Зустріч, що відбулася 1 грудня 2025 року, пройшла за участю міністра економіки України Олексія Соболєва, керівника австрійської Uniqa Group Вольфганга Кіндла, заступника міністра Андрія Телюпи, президента та голови наглядової ради UNIQA Group Теймура Багірова та посла Австрії Роберта Мюллера.
Контекст
Бізнес з перших місяців повномасштабного вторгнення заявляв про потребу страхування військових ризиків.
Верховна Рада 8 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку – спеціалізованого держбанку для кредитування проєктів для відбудови України.
У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн.
