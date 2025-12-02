Австрійська страхова та інвестиційна компанія Uniqa Group, що представлена в Україні страховими компаніями «Уніка» та «Уніка Життя», розглядає український ринок як пріоритетний і планує посилювати свою діяльність, зокрема у сегменті страхування життя та воєнних ризиків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України 2 грудня.