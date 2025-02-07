Субсидія на оренду житла. Внутрішньо переміщені особи почали отримувати допомогу від держави

В Україні почали надавати субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 6 лютого перша родина отримала допомогу, яка становить 4758 грн на місяць, повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Деталі

Субсидію на оренду житла призначили родині з двох ВПО, які проживають у Закарпатській області.

Орендодавець, який офіційно здає житло, також отримає компенсацію податків у розмірі 2352 грн на квартал.

Оформити субсидію можуть усі родини ВПО, незалежно від того, коли вони набули цього статусу – після 2014 чи 2022 року.

У межах субсидії на оренду держава підтримуватиме родини ВПО, які орендують житло, але вартість оренди становить надмірний тягар для їхнього сімейного бюджету, зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Контекст

Оформити субсидію на оренду житла можна офлайн – у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду (ПФУ) або в Центрі надання адміністративних послуг; онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток.

Скористатися субсидією можуть ВПО з окупованих регіонів або територій, на яких ведуться бойові дії, або ВПО, квартири яких знищені та непридатні для проживання, якщо у них на підконтрольній території України немає іншого житла, а вартість оренди житла перевищує 20% сукупного доходу родини.

На кінець жовтня 2024 року кількість переселенців в Україні становила понад 4,6 млн осіб. Найбільше ВПО у Донецькій та Харківській областях, свідчать дані Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.