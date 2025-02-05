Уряд виділив 15 млрд грн для підтримки родин ВПО, чиє житло було знищене. 4,3 млрд грн вже на рахунку Мінрозвитку

Кабінет Міністрів виділив ще 15 млрд грн на програму «єВідновлення» для внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Тепер вони швидше отримуватимуть сертифікати на купівлю житла, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

Скористатися програмою можуть українці зі статусом ВПО, які через бойові дії втратили свою єдину нерухомість. Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

Якщо ви маєте статус ВПО, але ще не подавалася на «єВідновлення»:

1. Зареєструйте повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку

2. Подайте заяву про отримання сертифіката

3. Дочекайтеся висновку комісії про стан житла – це триває до 30 днів

Якщо маєте сертифікат «єВідновлення», але ще не бронювали кошти:

1. Подайтеся на бронювання через Дію або ЦНАП

2. Чекайте на підтвердження про наявність коштів

3. Протягом 30 днів з моменту підтвердження бронювання сертифіката припиніть право власності на зруйноване житло та укладіть у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки.

Якщо вже маєте заброньований і підтверджений житловий сертифікат, у вас буде 30 днів для придбання нової домівки. І не треба жодних додаткових дій.

«Програма єВідновлення продовжує працювати в Дії. Якщо ваша оселя пошкоджена чи зруйнована через російську агресію – не опускайте рук. Держава допоможе відбудуватися або придбати нове житло», – зазначив Федоров.

На рахунок Мінрозвитку надійшли перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати сертифікатів на забезпечення житлом ВПО, які очікують на компенсацію, повідомила пресслужба міністерства.

Завдяки 15 млрд грн, які уряд перерозподілив для підтримки ВПО, ми зможемо допомогти 10 тисяч сімʼям отримати нові домівки, – зазначив віцепрем’єр Олексій Кулеба.

Контекст

3 лютого Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив додаткові €150 млн для двох житлових проєктів в Україні. Кошти спрямують на новий проєкт пільгового кредитування для ВПО, а також на компенсації за знищене житло.

У 2024 році Україна вже отримала від БРРЄ €100 млн через проєкт HOME. Він дозволяє власникам житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло «єВідновлення», придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Понад 5000 громадян вже отримали нове житло. Близько 1643 об’єкти житлової нерухомості вже придбано за рахунок коштів Банку розвитку Ради Європи у 2024 році.