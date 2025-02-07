Субсидия на аренду жилья. Внутренне перемещенные лица стали получать помощь от государства

В Украине начали предоставлять субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 6 февраля первая семья получила помощь, которая составляет 4758 грн в месяц, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Подробности

Субсидию на аренду жилья назначили семье из двух ВПЛ, проживающих в Закарпатской области.

Арендодатель, официально сдающий жилье, также получит компенсацию налогов в размере 2352 грн в квартал.

Оформить субсидию могут все семьи ВПЛ, независимо от того, когда они приобрели этот статус – после 2014 или 2022 года.

В рамках субсидии на аренду государство будет поддерживать семьи ВПЛ, арендующих жилье, но стоимость аренды составляет чрезмерное бремя для их семейного бюджета, отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Контекст

Оформить субсидию на аренду жилья можно офлайн – в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда (ПФУ) или в Центре предоставления административных услуг; онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение.

Воспользоваться субсидией могут ВПЛ из оккупированных регионов или территорий, на которых ведутся боевые действия, или ВПЛ, квартиры которых уничтожены и непригодны для проживания, если у них на подконтрольной территории Украины нет другого жилья, а стоимость аренды жилья превышает 20% совокупного дохода семьи.

К концу октября 2024 года количество переселенцев в Украине составило более 4,6 млн человек. Более всего ВПЛ в Донецкой и Харьковской областях, свидетельствуют данные Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики.