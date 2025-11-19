Генеральний суд ЄС відмовив Amazon у вимозі скасувати її статус «дуже великої онлайн-платформи» за нормами закону про цифрові послуги (Digital Services Act), який передбачає посилені вимоги до боротьби з незаконним і шкідливим контентом, пише Reuters.
Деталі
- Amazon має залишатися у переліку платформ із підвищеними обов’язками за законом DSA, постановив суд 19 листопада. Компанія намагалася оскаржити положення, яке визначає, кого відносять до категорії «дуже великих» онлайн-платформ, але суд вирішив, що підхід Єврокомісії є правомірним.
- Суд зазначив, що онлайн-маркетплейси з аудиторією понад 45 млн користувачів також можуть нести суспільні ризики, зокрема через поширення незаконної продукції або порушення прав споживачів, тому вимоги DSA застосовні й до них.
- Amazon заявила, що розчарована рішенням і планує подати апеляцію. У компанії наголосили, що статус VLOP був створений для регулювання платформ, які заробляють на рекламі та поширенні інформації, тоді як Amazon «лише продає товари» і не створює системних ризиків.
- Проте суд підкреслив, що втручання ЄС виправдане з огляду на необхідність запобігати ризикам, навіть якщо виконання вимог створює для таких компаній значні фінансові витрати. Усі інші аргументи Amazon також були відхилені.
Контекст
Закон Digital Services Act набув чинності у 2023 році й встановлює суворіші правила модерації контенту та прозорості для найбільших онлайн-платформ. Статус VLOP поширюється на сервіси з аудиторією понад 45 млн користувачів у ЄС. Компанії зі списку мають впроваджувати системи оцінки та зменшення ризиків, пов’язаних із незаконною діяльністю, маніпуляціями контентом і порушенням прав користувачів.
