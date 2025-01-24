Апеляція ВАКС відмовилася скасувати заборону на продаж АРМА активів Медведчука

Нацагентство з розшуку й управління активами (АРМА) не змогло скасувати заборону на продаж активів колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини. Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту 24 січня. АРМА готується оскаржити рішення Апеляційної палати ВАКС.

Деталі

25 грудня ВАКС задовольнив заяву Мінʼюста про забезпечення позову щодо стягнення у дохід держави активів Медведчука, але АРМА його оскаржило.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу АРМА, але ухвалила рішення про закриття провадження за цією скаргою. Агентство готується оскаржити це рішення у Верховному суді, повідомила Суспільному голова АРМА Олена Дума.

Мінʼюст пояснив, що це рішення захищає державу від компенсацій і ризику повернення активів колишнім власникам.

Санкційне стягнення активів означає їх безповоротний перехід до держави без компенсації. Натомість при реалізації арештованого майна в кримінальній справі, кошти повинні бути повернуті власнику після закриття справи та зняття арешту.

Контекст

У квітні 2022 року ДБР завершило розслідування справи проти Віктора Медведчука за підозрою в державній зраді, а у вересні того ж року він був обміняний на російських військових та українських полонених.

До війни його статки оцінювалися в $620 млн, зокрема 92-метрова яхта Royal Romance, вартість якої після введення санкцій знизилася вдвічі.

У 2023 році АРМА вирішило продати активи Медведчука, зокрема автомобіль Mercedes-Benz Maybach та колекційні годинники. У листопаді через «Прозорро.Продажі» були реалізовані картини, а в грудні агентство оцінило спортивну базу Медведчука в 757,3 млн грн.

25 грудня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь Міністерства юстиції, заблокувавши продаж активів Медведчука. Рішення стосується вже реалізованих через платформу «Prozorro.Продажі» предметів, зокрема автомобіля Maybach, годинників, картин, квадроциклів та багі на суму понад 10,2 млн грн.

Суд обґрунтував заборону ризиками зниження вартості активів, що ускладнить їх передачу у дохід держави. АРМА вже реалізувало частину майна, перерахувавши отримані кошти до державного бюджету. Зокрема, літак Gulfstream G650 і гвинтокрил Bell-427 були передані на потреби оборони України.