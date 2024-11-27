Кіпр позбавив «золотих паспортів» понад 70 осіб, серед них російські та українські бізнесмени та їхні близькі. Зокрема, втратили громадянcтво Ігор Коломойський, Олег Бахматюк, Костянтин Григоришин та інші, свідчать списки оприлюднені Politis 24 листопада.

Ключові факти

Видання зазначає, що перелік осіб, за якими вже ухвалено рішення кабінету міністрів Кіпру, було складено приблизно місяць тому.

У списку зазначено посередників, включаючи юридичні та аудиторські фірми, через які видавалися документи.

Є там і український бізнесмен Ігор Коломойський, про позбавлення громадянства якого стало відомо раніше. Також бізнесмен Вадим Шульман, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк, власник групи Energy Standard Костянтин Григоришин.

«Золоті паспорти» втратили не лише іноземні інвестори, а й члени їхніх сімей. В опублікованій копії документа можна знайти імена й російських олігархів, а поряд у дужках вказано кількість документів їхніх близьких. У списку значаться засновник «Русала» Олег Дерипаска (3), співзасновник «Альфа-груп» Олексій Кузьмічов (5), сестра Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлова (1), власник «Русагро» Вадим Мошкович, а також власник групи компаній «Меркурій» Ігор Кесаєв (1), дочка голови «Транснафти» Миколи Токарєва Майя Болотова (1) та інші.

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За даними Politis, стосовно деяких колишніх власників «золотих паспортів» Кіпру вже порушено кримінальні справи, і вони розслідуються поліцією.

Видання нагадує, що причинами позбавлення паспортів є: надання неправдивої інформації, що вводить в оману, наявності судимості або недотримання умов натуралізації.

Контекст

У вересні газета Phileleftheros писала про те, що Коломойський втратив громадянство Кіпру після того, як влада республіки підтвердила, що його було отримано шляхом шахрайства, неправдивих подань і приховування важливих фактів. У рішенні згадується, що як до, так і після натуралізації Коломойьский був і залишається «особою сумнівного характеру», а його натуралізація створила та створює величезний ризик зіпсованої репутації Республіки Кіпр.

Ключову роль у позбавленні громадянства відіграло те, що у своїй заяві на натуралізацію Коломойський не згадав нічого, повʼязаного зі справою про ухилення від сплати податків у Росії, яку розслідувала проти нього російська влада у 2008 році. Водночас отримав паспорт Кіпру він на два роки пізніше, у червні 2010 року.

У лютому 2022 року Forbes оцінював статки Коломойського у $1,8 млрд. У листопаді – вже у $850 млн. І справа не лише у війні. У липні 2022-го Зеленський позбавив Коломойського українського громадянства, а у листопаді держава примусово забрала в управління «Укртатнафту» та «Укрнафту».

Forbes порахував, як змінились статки Коломойського протягом 12 місяців, що бізнесмен перебуває у СІЗО – детальніше у матеріалі.