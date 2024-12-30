«Київстар» і Starlink домовились про впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні. Деталі

Завдяки цій угоді Україна може стати однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell.

Найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку «Київстар» підписав угоду з компанією Starlink, підрозділом SpaceX, щоб розпочати впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні, йдеться у пресрелізі 30 грудня. «Київстар» планує запустити функцію обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року.

Ключові факти

Очікується, що «Київстар» запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року, а наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

За словами СЕО «Київстар» Олександра Комарова, співпраця зі Starlink є ключовою у досягненні стратегічної мети компанії – «4G всюди».

Він пояснив, що послуга Direct to Cell здатна забезпечити мобільний зв’язок на будь якому 4G смартфоні за допомогою супутникового сигналу там, де відсутнє традиційне покриття від операторів, або якщо наземна мережа не працює через воєнні та техногенні чинники.

Після підписання угоди компанія планує розпочити роботу над впровадженням технології.

«Попереду безліч регуляторної та технічної роботи з інтеграції мереж, але я вірю, що до кінця 2025 року Україна стане однією з перших країн в світі, де буде впроваджена технологія Direct to Cell від Starlink», – написав Комаров.

VEON зазначає, що завдяки партнерству зі SpaceX буде використовувати космічні технології, щоб подолати розрив у зв’язку, розширити послуги за межі 160 млн людей, яких обслуговує зараз.

Супутники Starlink з функцією Direct to Cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як вежа стільникового зв'язку в космосі. Це дозволяє інтегрувати мережу подібно до стандартного роумінгового партнера. Інфографіка: Starlink

Контекст

У 2023 році SpaceX анонсувала запуск послуги мобільного звʼязку Direct to Cell через Starlink.

Супутники Starlink з функцією direct-to-cell мають на борту вдосконалений модем eNodeB, який працює як стільникова вежа в космосі, забезпечуючи інтеграцію в мережу подібно до стандартного роумінгового партнера. Direct to cell забезпечує звʼязок у віддалених регіонах. Сервіс працює з існуючими телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно вносити зміни в апаратне забезпечення, прошивку або спеціальні додатки, забезпечуючи безперешкодний доступ до тексту, голосу та даних.

«Київстар» завершив другий квартал 2024 року із 23,4 млн абонентів. Дохід компанії становив 9,4 млрд грн, а показник EBITDA – 5,6 млрд грн. Попри наслідки масштабної кібератаки, яка спричинила зниження доходу на 14,1% і EBITDA на 26,3%, компанія продовжує відновлювати фінансові показники.

У листопаді стало відомо, що Veon – материнська компанія «Київстару» – розглядає можливість проведення IPO «Київстар» у 2025 році. Це частина стратегії Veon, спрямованої на підвищення вартості активів групи.

6 грудня найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%.