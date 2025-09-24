Компанія Tether, яка керує найпопулярнішим у світі стейблкоїном USDT, веде переговори з інвесторами про приватний раунд фінансування на суму від $15 до $20 млрд. Це може оцінити компанію майже у $500 млрд і зробити її однією з найдорожчих приватних компаній у світі, пише FT .

Деталі

Tether пропонує близько 3% акцій новим інвесторам, за даними видання. На нижній межі оцінки компанія зрівняється з OpenAI, яка зараз також веде переговори про угоду за такою ж вартістю, та випередить SpaceX, оцінену у $400 млрд.

Гендиректор Tether Паоло Ардоіно підтвердив, що компанія розглядає можливість залучення коштів від обмеженого кола ключових інвесторів для масштабування бізнесу.

У дописі на X Ардоіно заявив, що нове фінансування дозволить значно розширити діяльність компанії.

Фінансовим радником інвесторів виступає Cantor Fitzgerald, яка раніше сама придбала частку в компанії. Залучені кошти, ймовірно, будуть спрямовані на збільшення інвестицій у держборг США, оскільки Мінфін очікує зростання попиту на облігації з боку великих операторів стейблкоїнів.

Контекст

Tether – блокчейн-компанія, заснована у 2014 році, відома своїм стейблкоїном USD₮ (USDT), який прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1. USDT який забезпечений казначейськими паперами США та іншими якісними активами. За даними компанії, в обігу перебуває близько $170 млрд токенів USDT, якими користуються майже 500 млн людей у світі.

Компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах і належить iFinex, яка також володіє біржею Bitfinex. Tether видає токени на різних блокчейнах, включаючи Ethereum, Solana, Tron та інші.

Tether стикається з критикою через недостатню прозорість резервів, хоча з 2022 року публікує щоквартальні звіти від BDO Italia.

Компанія отримала $5,7 млрд прибутку у першій половині 2025 року. Значна частина цих доходів надходить від інвестицій у короткострокові держоблігації США.