Дев’ять банків із восьми країн-членів ЄС ING (Нідерланди), UniCredit та Banca Sella (Італія), CaixaBank (Іспанія), Danske Bank (Данія), Raiffeisen Bank International (Австрія), KBC (Бельгія), SEB (Швеція) та DekaBank (Німеччина) об’єдналися для запуску стейблкоїна, деномінованого в євро. Про це йдеться в пресрелізі ING .

Деталі

Стейблкоїн регулюватиметься Регламентом ЄС про ринки криптоактивів (MiCAR), і очікується, що його перший випуск відбудеться в другій половині 2026 року.

Консорціум стейблкоїнів, до складу якого входять вищезгадані банки як члени-засновники, створив нову компанію в Нідерландах. Вона прагне отримати ліцензію та нагляд з боку Центрального банку Нідерландів як установи електронних грошей.

Консорціум відкритий для приєднання додаткових банків. Генерального директора буде призначено найближчим часом.

Євро-стейблкоїн має забезпечити майже миттєві, недорогі транскордонні платежі та розрахунки 24/7. Він підтримуватиме програмовані платежі для автоматизованих потоків і покращить розрахунки в ланцюгах постачання та цифрових активах. Запуск євро-стейблкоїна в 2026 році має посилити позиції європейських банків у цифровій економіці та зменшити залежність від іноземних стейблкоїнів, таких як USDT чи USDC.

Контекст

Євро-стейблкоїн – приватна ініціатива банків, яка з’явилася на тлі затяжних дискусій про цифрове євро, що досі перебуває на стадії концепту в межах ЄЦБ. Питання цифрового євро обговорюють у ЄС уже шість років, однак законодавче затвердження досі заблоковане. 23 вересня 2025 року член Виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чіполлоне, виступаючи на конференції Future of Finance у Франкфурті, зазначив, що Європейський центральний банк може запустити цифрове євро в середині 2029 року. Головною перепоною наразі залишається ухвалення законодавчої бази в Європейському парламенті. Наразі в Брюсселі планують завершити роботу над оновленою законодавчою базою до кінця року. Якщо все піде за графіком, ЄЦБ очікує отримати необхідні дозволи вже в червні 2026 року. Проєкт має стати європейською альтернативою американським платіжним системам Visa та Mastercard.

У березні 2025 року головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн заявляв, що Європі потрібна цифрова валюта, щоб захиститися від загроз із боку нових форм грошей, таких як стейблкоїни, та зменшити залежність від американських платіжних компаній в умовах посилення політичної напруженості. За його словами, цифрове євро обмежує ймовірність того, що стабільні монети в іноземній валюті закріпляться як засіб обміну в єврозоні.

Проєкт цифрового євро є частиною світового тренду: понад 130 країн досліджують або розробляють власні CBDC. Наприклад, Китай запустив цифровий юань у 2020 році, який уже обробив транзакції на мільярди доларів. ЄЦБ також реагує на зростання популярності стейблкоїнів, прив’язаних до долара, та нові регуляторні ініціативи США, які можуть послабити конкурентоспроможність євро. У вересні 2025 року міністри фінансів ЄС досягли компромісу щодо дорожньої карти проєкту. Рада міністрів матиме право обговорювати рішення ЄЦБ про емісію цифрового євро та встановлювати ліміти на зберігання валюти в цифрових гаманцях, щоб уникнути масового виведення коштів із банків.