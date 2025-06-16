Міністерство економіки Тайваню додало китайські компанії Huawei Technologies і Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) до списку стратегічного експортного контролю, куди також входять такі організації, як Талібан і «Аль-Каїда». Про це пише Reuters .

Деталі

Відтепер тайванські виробники зобов’язані отримувати спеціальний дозвіл уряду для експорту товарів до цих компаній

Рішення було ухвалено 10 червня 2025 року з метою «запобігання поширенню озброєнь і забезпечення національної безпеки». До переліку включено 601 організацію з Китаю, Росії, Ірану, М’янми, Пакистану та інших країн.

Huawei і SMIC відіграють ключову роль у технологічних планах Китаю, зокрема у розвитку штучного інтелекту та виробництва напівпровідників. Обидві компанії вже перебувають під експортними обмеженнями США, зокрема через їхню залежність від технологій тайванської TSMC, провідного світового контрактного виробника чипів.

Контекст

Раніше Міністерство торгівлі США виявило чип TSMC у процесорі Huawei Ascend 910B, який є найпотужнішим китайським прискорювачем для ШІ. Це спричинило нові обмеження, зокрема заборону TSMC постачати певні чипи до Китаю.

Тайвань також неодноразово звинувачував китайські компанії, включно зі SMIC, у крадіжці технологій і переманюванні спеціалістів.