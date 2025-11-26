Продажі Tesla стрімко падають на ключових ринках Європи, Китаю та США, попри глобальне зростання продажів електромобілів. Аналітики попереджають: компанія зіткнулася з системними проблемами, а її модельний ряд виглядає застарілим на тлі агресивної експансії конкурентів, пише Reuters.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- Попри фокус Ілона Маска на робототехніці та баталії навколо пакета компенсації на $1 трлн, основний бізнес Tesla – продаж електрокарів – падає. У жовтні продажі компанії в Європі впали на 48,5% рік до року, свідчать дані Європейської асоціації автовиробників. Від початку року падіння становить близько 30%, тоді як загальноєвропейські продажі електромобілів зросли на 26%.
- За оцінками Visible Alpha, глобальні поставки Tesla у 2025 році скоротяться на 7% після падіння на 1% у 2024-му. Рекордні продажі у третьому кварталі виявилися тимчасовим ефектом – американці поспішали придбати авто до завершення податкової пільги 30 вересня.
- Свого часу Model Y була найпродаванішим автомобілем у світі, але зараз Tesla стрімко опускається у рейтингах. Конкуренти випускають широку лінійку оновлених електромобілів, часто дешевших, тоді як модельний ряд Tesla майже не оновлюється.
- Позиції Tesla стрімко витісняють конкуренти: китайська BYD у жовтні продала 17 470 авто в Європі – удвічі більше, ніж Tesla. У той час німецький Volkswagen наростив продажі електрокарів на 78,2% за дев’ять місяців року – до 522 600 авто, що утричі перевищує показники Tesla.
Контекст
Tesla довгий час утримувала лідерство в сегменті електромобілів завдяки ранньому виходу на ринок та технологічним перевагам. Однак з 2023 року компанія стикається зі зростанням конкуренції, затримками в оновленні модельного ряду та падінням репутації Маска на ключових ринках. Паралельно китайські та європейські бренди агресивно інвестують у доступніші моделі, зменшуючи ринкову частку Tesla.
Найскладніша ситуація – в Європі, де вже продається понад десяток електромобілів дешевше $30 000, і ще більше моделей очікуються найближчими місяцями.
Китайські виробники активно заходять на ринок із ширшим вибором, включно з гібридами та авто з ДВЗ. Tesla натомість пропонує лише Model 3 та Model Y, не маючи нових масових моделей у найближчому переліку запусків.
У Великій Британії доступні понад 150 електромоделей, а наступного року з’явиться щонайменше 50 нових – і жодна з них не Tesla, каже аналітикиня Electrifying.com Джинні Баклі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.