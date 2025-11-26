Продажі Tesla стрімко падають на ключових ринках Європи, Китаю та США, попри глобальне зростання продажів електромобілів. Аналітики попереджають: компанія зіткнулася з системними проблемами, а її модельний ряд виглядає застарілим на тлі агресивної експансії конкурентів, пише Reuters .

Деталі

Попри фокус Ілона Маска на робототехніці та баталії навколо пакета компенсації на $1 трлн, основний бізнес Tesla – продаж електрокарів – падає. У жовтні продажі компанії в Європі впали на 48,5% рік до року, свідчать дані Європейської асоціації автовиробників. Від початку року падіння становить близько 30%, тоді як загальноєвропейські продажі електромобілів зросли на 26%.

За оцінками Visible Alpha, глобальні поставки Tesla у 2025 році скоротяться на 7% після падіння на 1% у 2024-му. Рекордні продажі у третьому кварталі виявилися тимчасовим ефектом – американці поспішали придбати авто до завершення податкової пільги 30 вересня.

Свого часу Model Y була найпродаванішим автомобілем у світі, але зараз Tesla стрімко опускається у рейтингах. Конкуренти випускають широку лінійку оновлених електромобілів, часто дешевших, тоді як модельний ряд Tesla майже не оновлюється.

Позиції Tesla стрімко витісняють конкуренти: китайська BYD у жовтні продала 17 470 авто в Європі – удвічі більше, ніж Tesla. У той час німецький Volkswagen наростив продажі електрокарів на 78,2% за дев’ять місяців року – до 522 600 авто, що утричі перевищує показники Tesla.

Контекст

Tesla довгий час утримувала лідерство в сегменті електромобілів завдяки ранньому виходу на ринок та технологічним перевагам. Однак з 2023 року компанія стикається зі зростанням конкуренції, затримками в оновленні модельного ряду та падінням репутації Маска на ключових ринках. Паралельно китайські та європейські бренди агресивно інвестують у доступніші моделі, зменшуючи ринкову частку Tesla.

Найскладніша ситуація – в Європі, де вже продається понад десяток електромобілів дешевше $30 000, і ще більше моделей очікуються найближчими місяцями.

Китайські виробники активно заходять на ринок із ширшим вибором, включно з гібридами та авто з ДВЗ. Tesla натомість пропонує лише Model 3 та Model Y, не маючи нових масових моделей у найближчому переліку запусків.

У Великій Британії доступні понад 150 електромоделей, а наступного року з’явиться щонайменше 50 нових – і жодна з них не Tesla, каже аналітикиня Electrifying.com Джинні Баклі.