Акціонери Tesla схвалили безпрецедентний план винагороди для генерального директора компанії Ілона Маска — найбільший в історії корпоративного управління, який передбачає винагороду в розмірі до $1 трлн за десять років. Пропозицію підтримали понад 75% учасників голосування на щорічних зборах, які відбулися на заводі Tesla в Остіні, штат Техас. Про це повідомляє Reuters.
Деталі
- Пакет може принести Маску до $1 трлн у вигляді акцій протягом наступного десятиліття, хоча після сплати обов’язкових виплат його чиста вартість оцінюється у близько $878 млрд.
- Це рішення вважають ключовим для майбутнього Tesla, адже воно закріплює бачення Маска щодо перетворення компанії з виробника електромобілів на лідерa у сфері штучного інтелекту та робототехніки.
- «Ми починаємо не просто новий розділ у розвитку Tesla – це ціла нова книга», – заявив Маск, виступаючи перед акціонерами. На сцену він вийшов під оплески та в супроводі танцюючих роботів.
- Під час заходу Маск пообіцяв, що вже у квітні розпочнеться виробництво безпілотного таксі Cybercab, а також презентують нове покоління спорткара Roadster. Він додав, що компанія планує створити «величезний завод із виробництва ШI-чипів» і може співпрацювати з Intel.
- Експерти зазначають, що пакет винагороди пов’язаний із досягненням низки амбітних цілей: виробництво 20 млн електромобілів; запуск 1 млн роботаксі; продаж 1 млн роботів-гуманоїдів; тримання до $400 млрд базового прибутку.
- Щоб отримати повну суму, ринкова капіталізація Tesla має зрости з нинішніх $1,5 трлн до $8,5 трлн.
- Після рішення папери Tesla на додаткових торгах у четвер подорожчали на 1,6%. З початку поточного року капіталізація компанії зросла на 10,4%, до $1,54 трлн.
Контекст
Ілон Маск уже володіє достатньою часткою Tesla, щоб стати першим у світі трильйонером, якщо компанія реалізує його бачення. Та водночас він продовжував вимагати нові компенсаційні стимули, що, на думку експертів, є спробою посилити свій вплив на раду директорів.
Компенсаційний пакет Маска 2018 року, оцінений більш ніж у $50 млрд, був скасований судом у Делавері. На момент анулювання в січні 2024-го пакет опціонів на акції оцінювався в $56 млрд, а після зростання акцій Tesla на 44% цього року його вартість перевищила $100 млрд.
Поки Tesla оскаржує це рішення, рада директорів намагається утримати Маска новими механізмами винагороди, зокрема й тимчасовим пакетом акцій на $30 млрд.
У вересні Tesla представила новий план винагороди для гендиректора Ілона Маска, потенційна вартість якого може сягнути $1 трлн – безпрецедентна сума для корпоративної Америки.
За умовами пакета, Маск зможе збільшити свою частку в Tesla до 25%, чого він давно домагається.
Крім фінансових стимулів, план передбачає участь Маска у розробці механізму довгострокової спадковості керівництва компанії.
