Американський виробник електромобілів Tesla стикається з хвилею відставок серед керівників програм Cybertruck, Model 3 та Model Y, що відбувається на тлі нестабільних продажів і невизначених перспектив компанії, повідомляє Bloomberg 10 листопада.

Деталі

Сіддхант Авасті, який протягом трьох років керував розробкою та запуском пікапа Cybertruck, залишив Tesla. «Це рішення було нелегким, особливо з урахуванням того, наскільки дивовижним було зростання на горизонті», – написав він на LinkedIn.

Авасті прийшов у Tesla стажистом у 2017 році і згодом очолював програму розробки Model 3.

Еммануель Ламаккья, керівник програми виробництва позашляховика Model Y, також оголосив про звільнення після восьми років роботи в компанії. Жоден із них не уточнив своїх подальших планів.

Ці відставки доповнюють низку інших втрат серед топ-менеджерів Tesla цього року. Раніше компанію залишили віцепрезидент з розробки програмного забезпечення Девід Лау, який пропрацював у Tesla майже 13 років і перейшов до OpenAI, а також Мілан Ковач, керівник розробки робота-гуманоїда Optimus. У червні Bloomberg повідомляв про відхід Омід Афшара, давнього соратника Ілона Маска.

Tesla наразі не коментує зміни в керівництві.

Контекст

Доходи від продажів автомобілів, які становлять основну частину бізнесу Tesla, знизилися цього року. Аналітики частково пов’язують спад із негативною реакцією споживачів на бренд і постать Маска, чия роль у адміністрації Трампа щодо скорочення державних витрат викликала суперечки. Маск залишив свою федеральну посаду наприкінці травня і заявив, що повертається до роботи в Tesla.

Продажі автомобілів Tesla по всьому світу у третьому кварталі зросли на 7,4% порівняно з минулим роком, що стало несподіваним поворотом після значних спадів, які переслідували виробника електромобілів цього року.