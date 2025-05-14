TikTok запустив функцію перетворення зображень на відео за допомогою ШІ

TikTok запустив свою першу функцію штучного інтелекту для перетворення зображень на відео, названу «TikTok AI Alive», йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Ця функція, доступна лише через Story Camera, дозволяє перетворювати статичні фото на короткі динамічні відео в TikTok Stories із рухом, атмосферними та креативними ефектами, повідомила компанія.

Щоб створити відео AI Alive, користувачі відкривають Story Camera, натискають синю кнопку «плюс» на сторінці «Вхідні» або «Профіль», обирають фото з альбому Stories і натискають іконку AI Alive на панелі редагування фото.

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Наприклад, фото неба, хмар і океану може стати відео зі зміною кольорів неба, рухом хмар і звуком хвиль. Або групове селфі можна анімувати, підкресливши жести та вирази облич.

Запуск цієї функції відбувся через кілька років після появи в TikTok генератора зображень із тексту. Хоча Instagram і Snapchat також пропонують функції створення зображень із тексту, TikTok пішов далі, запропонувавши створення відео з фото. Варто зазначити, що Snapchat незабаром планує запустити схожу функцію.

Відео AI Alive матимуть позначку про створення ШІ та міститимуть метадані C2PA, які дозволяють ідентифікувати контент, створений ШІ, навіть якщо його завантажують і поширюють поза TikTok.

TikTok наголосив на безпеці в дописі в блозі, зазначивши, що AI Alive проходить численні перевірки безпеки. Технологія модерації аналізує завантажені фото, текстові запити для ШІ та створені відео, щоб забезпечити відповідність правилам платформи перед показом творцеві.

Користувачі можуть повідомляти про відео, які, на їхню думку, порушують правила, а фінальна перевірка безпеки відбувається після публікації AI Alive у Stories.

Контекст

Глобальна аудиторія TikTok перевищила 1,5 млрд користувачів завдяки ефективному алгоритму, що персоналізовано підбирає контент відповідно до інтересів кожного.

Станом на 25 квітня 2024 року українська аудиторія TikTok серед міських жителів віком 18-55 років становить 9,4 млн осіб, зазначає директор з розвитку бізнесу Kantar Ukraine Кирило Єжов у коментарі Forbes.