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«Виграє e-commerce». TikTok вперше з початку війни повернув рекламу для України. Чому бізнес чекав на інструмент, який закрили через пропаганду

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

реклама в TikTok, як запустити рекламу в TikTok /Getty Images

TikTok поступово закріплюється як один із ключових каналів реклами у великих брендів, каже керівник відділу контекстної реклами в агентстві Netpeak Ukraine Антон Липський. Фото Getty Images

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Соціальна мережа TikTok повертає інструмент реклами для України. Таргетована реклама в TikTok була недоступна на території України з початку повномасштабного вторгнення через ризики поширення дезінформації. Що бізнес виграє від запуску?  

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