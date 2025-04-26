«Виграє e-commerce». TikTok вперше з початку війни повернув рекламу для України. Чому бізнес чекав на інструмент, який закрили через пропаганду

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Соціальна мережа TikTok повертає інструмент реклами для України. Таргетована реклама в TikTok була недоступна на території України з початку повномасштабного вторгнення через ризики поширення дезінформації. Що бізнес виграє від запуску?
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