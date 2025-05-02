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ЄС оштрафував TikTok на €530 млн за передачу даних до Китаю

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз оштрафував ByteDance, власника соцмережі TikTok, на €530 млн ($600 млн), пише Bloomberg. Компанію звинуватили в незаконній передачі даних користувачів до Китаю.

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Деталі

  • Регулятор – ірландська Комісія із захисту даних (DPC) – звинуватив китайську компанію в порушенні правил ЄС. TikTok має шість місяців, щоб припинити незаконну передачу даних. 
  • У квітні компанія зізналася, що дані європейських користувачів зберігалися на серверах у Китаї, хоча раніше заперечував це. DPC зазначила, що TikTok не захистив дані від доступу китайської влади відповідно до законів Китаю. 
  • Компанія планує оскаржити рішення і стверджує, що ніколи не передавала дані європейських користувачів Китаю.

Контекст

Це третій за розміром штраф за правилами GDPR. Раніше Meta Platforms оштрафували на €1,2 млрд, а Amazon – на €746 млн. 

У 2023 році TikTok уже отримав штраф у €345 млн за неналежний захист даних дітей. Ірландський регулятор розслідує діяльність TikTok із 2021 року через підозри, що дані європейців доступні інженерам у Китаї. 

Окрім цього, TikTok перевіряють за законом про цифрові послуги через можливе втручання у вибори в Румунії та недостатній захист неповнолітніх.

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