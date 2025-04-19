Дубайський шоколад завдяки популярності у TikTok спровокував глобальний дефіцит фісташок

Ключові факти

Через ажіотаж навколо дубайского шоколаду у ціни на ядра фісташок підскочили з $7,65 за фунт рік тому до приблизно $10,30 за фунт зараз, сказав Джайлс Хакінг з горіхового трейдера CG Hacking. «Фісташковий світ на даний час фактично виснажений», — сказав він.

Запаси фісташок вже скорочувалися після невдалого врожаю минулого року у США, провідному експортері горіхів.

Урожай у США також був більш високої якості, ніж зазвичай, залишивши менше дешевих ядер без шкаралупи, які зазвичай продаються як інгредієнти для шоколаду та інших продуктів.

«Пропозицій було не так багато, тому, коли зʼявився дубайський шоколад, і шоколатьє скупили всі ядра, які їм попалися… це залишило решту світу в дефіциті», — сказав Хакінг.

За даними митної служби Ірану, другого за величиною виробника у світі, за шість місяців до березня 2025 року він експортував до ОАЕ на 40% більше фісташок, ніж за всі 12 місяців до цього.

За даними Іранської асоціації виробників фісташок, дефіцит є різким поворотом подій порівняно з 2023 роком, коли світова пропозиція фісташок перевищила попит і призвела до падіння цін.

Через надлишок стали доступні різні побічні продукти, такі як фісташкова олія та паста, які можна було використовувати в широкому спектрі продуктів на основі фісташок. Це було приблизно в той же час, коли був запущений Dubai Chocolate, і поступово він став вірусним по всьому світу.

Контекст

Батончики, що є поєднанням фісташкового крему, тертого тіста і молочного шоколаду, мали скромний успіх після їх запуску в 2021 році емірантською компанією FIX, поки відео в TikTok не перетворило їх на світову сенсацію. Відео, опубліковане у грудні 2023 року, зібрало понад 120 млн переглядів і спровокувало всесвітню моду на фісташковий шоколад, що призвело до появи безлічі підробок.

FIX, яка назвала свій оригінальний вірусний батончик Cant Get Knafeh of It на честь традиційної арабської пустелі, заявила, що, хоча це неймовірно, що компанія надихнула ринок шоколаду, вони стурбовані тим, що інші можуть використовувати їх бренд, щоб вводити клієнтів в оману. Компанія не продає свої батончики за межами ОАЕ та виставляє їх на продаж лише на дві години на день.