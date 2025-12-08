Китай уперше досяг торгового профіциту понад $1 трлн. Це загострює побоювання глобальних дисбалансів і штовхає США, ЄС та інші держави до підготовки нових торгових обмежень і захисних заходів, пише WSJ .

Деталі

За 11 місяців року експорт Китаю зріс на 5,4% – до $3,4 трлн, тоді як імпорт скоротився на 0,6% – до $2,3 трлн. Рекордний профіцит у $1,08 трлн підкреслив масштаб його промислового домінування – від сонячних панелей і електромобілів до базової споживчої продукції.

Минулого року його торговельний профіцит зріс до рекордних $993 млрд. Перевищення позначки в $1 трлн ще більш яскраво підкреслює масштаби домінування Китаю в експорті і, ймовірно, приверне ще більше уваги до зростаючих дисбалансів, зазначило видання.

Попри агресивні мита з боку США, які після повернення Дональда Трампа до влади тимчасово навіть перевищували 100%, Китай зміг компенсувати падіння поставок на американський ринок переорієнтацією експорту на Африку, Південно-Східну Азію та Латинську Америку.

Це дозволило йому продовжити зростання навіть у період жорсткішого протекціонізму з боку найбільших економік світу, зазначило видання.

Економісти очікують, що Китай і надалі збільшуватиме свою частку у світовій торгівлі: за прогнозами Morgan Stanley – до 16,5% до кінця десятиліття. Його здатність швидко масштабувати виробництво під глобальний попит залишається системною конкурентною перевагою.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Рекордний профіцит може стати каталізатором політичної реакції у світі. ЄС, США та низка країн Азії та Латинської Америки відкривають нові антидемпінгові розслідування, готують пакети обмежень і розглядають можливість підвищення мит на низку китайських товарів.

Європейські чиновники прямо говорять про необхідність «вирівняти правила гри» у відповідь на стрімке зростання китайських компаній в авто, технологіях та споживчому секторі.

Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ЄС може перейти до більш рішучої торгової лінії, включно з тарифами, якщо Китай не обмежить свою державну підтримку та не припинить посилювати перевагу слабкою валютою.

У європейській бізнес-спільноті попереджають, що дисбаланси досягли точки, коли без активних захисних заходів ризикує постраждати конкурентоздатність цілих індустрій.

Схожі настрої фіксуються і в країнах, які раніше уникали конфронтації з Пекіном – від Південно-Східної Азії до Близького Сходу. Зростає кількість торгових скарг, антидемпінгових процедур та регуляторних бар’єрів, які прямо спрямовані на китайські товари.

Експерти прогнозують, що наступні роки можуть стати періодом масштабної перебудови глобальної торгівлі з дедалі жорсткішими правилами для КНР.