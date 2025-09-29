Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на зарубежные кинофильмы и мебель. Об этом он написал в соцсети Truth Social 29 сентября.
Подробности
- Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% на любые кинофильмы, снятые за пределами США.
- Позже Трамп пообещал «установить значительные пошлины для любых стран, производящих мебель не на американской территории».
- Президент объяснил эти решения «полной потерей» этих отраслей для экономики США в пользу других стран. Трамп возложил ответственность за это на губернаторов штатов Калифорния и Северная Каролина.
Контекст
Вернувшийся в Белый дом в 2025 году Дональд Трамп продолжает свою протекционистскую экономическую политику, известную с первого срока (2017–2021). Его подход America First направлен на уменьшение торгового дефицита США, защиту внутренней промышленности и возвращение рабочих мест.
В апреле этого года Трамп шокировал мировые рынки анонсом «зеркальных» пошлин против большинства торговых партнеров США, но снизил их уровень.
8 августа вступили в силу глобальные импортные пошлины США – одни из самых высоких за последнее столетие. Новые правила кардинально меняют подход к мировой торговле и вызвали беспокойство в десятках стран.
На прошлой неделе президент США объявил о введении 100-процентных тарифов на импортируемые в страну лекарства и фармацевтические товары.
