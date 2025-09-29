Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины на зарубежные кинофильмы и мебель. Об этом он написал в соцсети Truth Social 29 сентября.

Подробности

Трамп заявил, что введет пошлины в размере 100% на любые кинофильмы, снятые за пределами США.

Позже Трамп пообещал «установить значительные пошлины для любых стран, производящих мебель не на американской территории».

Президент объяснил эти решения «полной потерей» этих отраслей для экономики США в пользу других стран. Трамп возложил ответственность за это на губернаторов штатов Калифорния и Северная Каролина.

Контекст

Вернувшийся в Белый дом в 2025 году Дональд Трамп продолжает свою протекционистскую экономическую политику, известную с первого срока (2017–2021). Его подход America First направлен на уменьшение торгового дефицита США, защиту внутренней промышленности и возвращение рабочих мест.

В апреле этого года Трамп шокировал мировые рынки анонсом «зеркальных» пошлин против большинства торговых партнеров США, но снизил их уровень.

8 августа вступили в силу глобальные импортные пошлины США – одни из самых высоких за последнее столетие. Новые правила кардинально меняют подход к мировой торговле и вызвали беспокойство в десятках стран.

На прошлой неделе президент США объявил о введении 100-процентных тарифов на импортируемые в страну лекарства и фармацевтические товары.