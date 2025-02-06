Суд заблокував указ Трампа про громадянство США за правом народження

Федеральний суд штату Меріленд 5 лютого заблокував на невизначений термін указ президента США Дональда Трампа про обмеження надання громадянства за правом народження дітям нелегальних іммігрантів та іноземців з тимчасовими візами. Це рішення означає, що указ не набуде чинності цього місяця, пише The Washington Post .

Деталі

Документ, підписаний Трампом, обмежує отримання громадянства США за правом народження на території країни. Як заявили в Білому домі, діти нелегальних мігрантів більше не зможуть автоматично ставати американцями.

Указ президента «прямо суперечить тексту 14-ї поправки до Конституції США», заявила суддя Дебора Бордмен. Заборона стосуватиметься всієї країни і діятиме, поки розглядається справа. Скасувати її може вища судова інстанція.

Контекст

Указ Трампа, виданий пізно ввечері 20 січня, є однією з його передвиборчих обіцянок і частиною серії директив, повʼязаних із кордоном та імміграцією, включаючи посилення депортацій та призупинення переселення біженців.

Проти цієї ініціативи було подано щонайменше шість позовів від організацій, які виступають за права іммігрантів та 22 штатів.