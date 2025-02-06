Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Суд заблокував указ Трампа про громадянство США за правом народження

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп підписує указ про обмеження громадянства США за правом народження. 20 січня 2025 року /Getty Images

Дональд Трамп підписує указ про обмеження громадянства США за правом народження. 20 січня 2025 року Фото Getty Images

Федеральний суд штату Меріленд 5 лютого заблокував на невизначений термін указ президента США Дональда Трампа про обмеження надання громадянства за правом народження дітям нелегальних іммігрантів та іноземців з тимчасовими візами. Це рішення означає, що указ не набуде чинності цього місяця, пише The Washington Post

Деталі

  • Документ, підписаний Трампом, обмежує отримання громадянства США за правом народження на території країни. Як заявили в Білому домі, діти нелегальних мігрантів більше не зможуть автоматично ставати американцями.
  • Указ президента «прямо суперечить тексту 14-ї поправки до Конституції США», заявила суддя Дебора Бордмен. Заборона стосуватиметься всієї країни і діятиме, поки розглядається справа. Скасувати її може вища судова інстанція.

Контекст

Указ Трампа, виданий пізно ввечері 20 січня, є однією з його передвиборчих обіцянок і частиною серії директив, повʼязаних із кордоном та імміграцією, включаючи посилення депортацій та призупинення переселення біженців. 

Проти цієї ініціативи було подано щонайменше шість позовів від організацій, які виступають за права іммігрантів та 22 штатів.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні