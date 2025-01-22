Генпрокурори 22 штатів оскаржили в суді указ Трампа про обмеження отримання громадянства США за правом народження

Генеральні прокурори 22 американських штатів 21 січня подали до суду, щоб заблокувати указ президента Дональда Трампа про припинення столітньої імміграційної практики, відомої як «громадянство за правом народження». Про це повідомило Associated Press . Цей принцип передбачає, що будь-яка людина, народжена на території країни, автоматично стає її громадянином.

Деталі

Указ Трампа, виданий пізно ввечері 20 січня, є однією з його передвиборчих обіцянок. Але чи зможе він втілити її у життя – далеко не факт, враховуючи тривалі судової тяганини навколо імміграційної політики президента і конституційного права на громадянство, зазначило агентство.

Генеральні прокурори-демократи та захисники прав іммігрантів кажуть, що питання громадянства за правом народження врегульоване законом і що, хоча президенти мають широкі повноваження, вони не є королями.

«Президент не може одним розчерком пера скасувати 14-ту поправку до Конституції», – наголосив генпрокурор Нью-Джерсі Метт Платкін.

Генпрокурор Коннектикуту Вільям Тонг (громадянин США за правом народження, – AP) заявив, що судовий процес буде дуже особистим для нього. «Якщо ви народилися на американській землі, ви – американець. Крапка. З цього питання не може бути юридичних суперечок», – сказав Тонг.

Контекст

Президент Дональд Трамп доручив урядовим установам більше не видавати документи про американське громадянство дітям, які народилися у Штатах, від батьків, які не мають законного статусу, йдеться в указі, який він підписав в Овальному кабінеті 20 січня після своєї інавгурації.

Указ про право народження є частиною серії директив Трампа, повʼязаних із кордоном та імміграцією, включаючи посилення депортацій та призупинення переселення біженців.