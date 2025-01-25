«Путін цього не чекав». Трамп погрожує Росії санкціями та зниженням цін на нафту. Як далеко він готовий піти? Інтерв’ю з професоркою Гарварду та KSE Александрою Вакру

Яку гру веде президент США Дональд Трамп з Росією та як застав зненацька Володимира Путіна? Розповідає виконавча директорка Центру російських та євразійських досліджень Девіса у Гарвардському університеті

Дональд Трамп не згадав прямо Україну та Росію в інавгураційній промові, але зробив гучні заяви про російсько-українську війну у перші ж дні на посаді президента США.

Спершу пригрозив Росії санкціями та митами, якщо вона відмовиться укладати угоду про завершення війни. Потім – закликав на Всесвітньому економічному форумі Саудівську Аравію та країни ОПЕК знизити ціни на нафту. «Якщо ціна знизиться, війна між Росією та Україною закінчиться негайно», – переконаний Трамп.