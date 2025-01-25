Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Світ
Дата

Forbes Digital

«Путін цього не чекав». Трамп погрожує Росії санкціями та зниженням цін на нафту. Як далеко він готовий піти? Інтерв’ю з професоркою Гарварду та KSE Александрою Вакру

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

8 хв читання

Александра Вакру, Трамп, Путін, Україна, нафта /Hechler Photographers for Davis Center at Harvard University/daviscenter.fas.harvard.edu

Александра Вакру, виконавча директорка Центру російських та євразійських досліджень Девіса у Гарвардському університеті Фото Hechler Photographers for Davis Center at Harvard University/daviscenter.fas.harvard.edu

Яку гру веде президент США Дональд Трамп з Росією та як застав зненацька Володимира Путіна? Розповідає виконавча директорка Центру російських та євразійських досліджень Девіса у Гарвардському університеті

Дональд Трамп не згадав прямо Україну та Росію в інавгураційній промові, але зробив гучні заяви про російсько-українську війну у перші ж дні на посаді президента США.

Спершу пригрозив Росії санкціями та митами, якщо вона відмовиться укладати угоду про завершення війни. Потім – закликав на Всесвітньому економічному форумі Саудівську Аравію та країни ОПЕК знизити ціни на нафту. «Якщо ціна знизиться, війна між Росією та Україною закінчиться негайно», – переконаний Трамп.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні