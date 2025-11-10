Сенат США ввечері 9 листопада схвалив законопроєкт про відновлення роботи федерального уряду, що покладе край шатдауну, який триває понад місяць. Про це пишуть CNN і Politico.
Деталі
- За документ проголосували 60 сенаторів, проти – 40. Це стало першим успішним голосуванням після 14 попередніх невдач, коли законопроєкт не збирав необхідних 60 голосів.
- Голосування стало можливим завдяки угоді, яку вісім сенаторів-демократів уклали з лідерами Республіканської партії та Білим домом. В обмін на підтримку демократам пообіцяли продовжити субсидії на медичне страхування для американців.
- Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників, після чого його підпише президент США – лише тоді урядовий шатдаун офіційно завершиться.
Контекст
Нинішній шатдаун у США, що передбачає часткову зупинку роботи федеральних установ, став найдовшим в історії країни – вже 41-й день. Попередній рекорд також належав президенту Дональду Трампу: у грудні 2018 – січні 2019 року уряд не працював 34 дні. З 1976 року це вже 22-й випадок припинення фінансування уряду.
Суперечка розгорнулася навколо $1,7 трлн «дискреційних» витрат, які становлять приблизно чверть федерального бюджету в $7 трлн. Решта коштів іде на обов’язкові програми – медицину, пенсії та обслуговування державного боргу, що сягнув $37,5 трлн.
Трамп не виявляє готовності до поступок. Усі сигнали з Білого дому однозначні: або демократи відмовляться від вимоги продовжити термін дії субсидій на медичне страхування, або наслідки шатдауну лише погіршаться. Переговори зайшли в глухий кут, а президент публічно заявляє, що не піде на компроміс.
Лише у березні 2025 року Конгрес в останню мить уникнув нового шатдауну, коли Сенат підтримав законопроєкт Палати представників. Тоді лідера демократів у Сенаті різко розкритикували за надмірні поступки республіканцям, що лише підкреслило глибокі розбіжності всередині Демократичної партії.
Детальніше про те, як шатдаун впливає на економіку та життя громадян, читайте за посиланням.
