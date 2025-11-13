Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства, официально завершив самый продолжительный в истории США шатдаун, продолжавшийся 43 дня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Подробности

Трамп назвал завершение блокирования «победой» и заявил, что не будет подвергаться «шантажу» со стороны демократов, требовавших продления субсидий в рамках программы Affordable Care Act.

Краткосрочный бюджет также предусматривает запрет на увольнение федеральных служащих до конца января и финансирование ряда ключевых ведомств – Министерства сельского хозяйства, Министерства по делам ветеранов, FDA и Конгресса – до 30 сентября 2026 года.

По оценке Бюро конгрессовых бюджетов, шестинедельное блокирование сократило рост ВВП США в четвертом квартале на 1,5 процентного пункта, пишет Bloomberg. Частично потери ожидают компенсировать после возобновления работы правительства и выплаты задолженности по зарплате.

Министр транспорта Шон Даффи заявил, что для полного возобновления работы авиасектора может потребоваться до недели. Между тем пострадавшие из-за юридических споров продовольственные программы возобновят выплаты в течение нескольких дней.

Политическое противостояние по поводу медицинских субсидий, которое стало причиной рекордного шатдауна, может вернуться уже перед промежуточными выборами 2026 года.

Контекст

Остановка деятельности федеральных учреждений началась 1 октября и привела к масштабным последствиям – от задержки выплат работникам до отмены тысяч авиарейсов и блокировки продовольственной помощи для миллионов американских семей.

Документ, принятый Конгрессом, предусматривает финансирование большинства государственных структур до 30 января 2026 года, что создает риск нового конфликта уже в начале следующего года.

Последний шатдаун правительства США состоялся в декабре 2018 года при президентстве Дональда Трампа и продлился 34 дня. С 1976-го правительство прекращало работу 21 раз. В марте Конгресс США в последний момент избежал очередного шатдауна, когда Сенат поддержал законопроект Палаты представителей о финансировании правительства. Однако это решение выявило глубокие разногласия внутри Демократической партии, а лидера демократов в Сенате раскритиковали за компромисс.

