ФРС почала враховувати можливі наслідки політики Трампа. Що буде з ключовою ставкою

Повернення Дональда Трампа до Білого дому вже впливає на політику Федеральної резервної системи (ФРС). Центральний банк США оцінює, як політика президента щодо торгівлі, імміграції та витрат може змінити економіку та потенційно розпалити інфляцію, пише Washington Post . Як наслідок – цього тижня ФРС може залишити ключову ставку без змін.

Деталі

ФРС зайняла більш обережну позицію, сигналізуючи лише про два зниження ставок цього року і ймовірну паузу на засіданні цього тижня, першому в 2025 році. Це менше, ніж чотири зниження, на які чиновники ФРС очікували до виборів, зазначило видання.

Обережність Федрезерву частково підживлюється невизначеністю політики Трампа. Йдеться про можливе повернення до агресивного і непередбачуваного перегляду глобальної торгівлі з погрозами запровадити значні тарифи для торговельних партнерів США.

Деякі чиновники ФРС вже почали враховувати цю політику в своїх економічних прогнозах, заявив минулого місяця голова ФРС Джером Павелл.

Окрім потенційних тарифів, заклики Трампа до боротьби з імміграцією, нового зниження податків і помʼякшення регуляторних норм є важливими структурними зрушеннями в економіці, сказав Роберт Каплан, ексголова Федерального резервного банку Далласа та діючий віцепрезидент Goldman Sachs. За його словами, доцільно почекати, поки ці структурні зрушення будуть оголошені, розгорнуться і дадуть змогу оцінити, як вони вплинуть на економіку в цілому.

Контекст

Після стрімкого підвищення процентних ставок для подолання інфляції ФРС утримувала їх на високому рівні близько року, перш ніж у вересні 2024-го почала знижувати їх, щоб підтримати ринок праці. Загалом ФРС знизила ставки на цілий процентний пункт на трьох останніх засіданнях минулого року.

Зараз інфляція в США все ще висока і перевищує цільовий показник ФРС у 2%, хоча і є ознаки того, що вона сповільнюватися. Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, у грудні сповільнилася. Зростання цін на житло, один з найбільших компонентів індексу споживчих цін, також починає сповільнюватися.

Трамп очікує, що кроки його адміністрації щодо зниження цін на енергоносії дозволять стримати інфляцію і знизити процентні ставки. «Я хотів би, щоб ціни на нафту знизилися, а коли ціни на енергоносії знизяться, це вибʼє значну частину інфляції», – сказав він журналістам в Овальному кабінеті минулого тижня. «Це автоматично призведе до зниження процентних ставок», – вважає Трамп. Він зауважив, що розуміється на процентній політиці краще, ніж ФРС і Пауелл, і поспілкується з головою ФРС в «потрібний час».

Ця репліка стала першим сигналом до посилення конфронтації між Трампом і Павеллом. Під час першого терміну він неодноразово демонстрував готовність публічно впливати на Павелла (якого сам і призначив головою ФРС) у питанні процентних ставок. Це викликало критику з боку демократів та інших економістів, зазначило видання. Офіційно Трамп не може впливати на політику ФРС, окрім публічних заяв.