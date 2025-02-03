Трамп хоче отримати українські рідкоземельні метали в обмін на допомогу США

США зацікавлені в українських рідкоземельних металах, заявив президент Дональд Трамп 3 лютого журналістам у Білому домі, пише AFP . Допуск західних партнерів до видобування корисних копалин був одним із пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського.

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Трамп наголосив, що в питанні врегулювання російсько-української війни досягнуто «великого прогресу».

Він збирається укласти з владою України угоду, за якою Київ отримуватиме від США допомогу в обмін на рідкоземельні метали.

«Ми прагнемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними металами та іншими речами», – сказав Трамп.

Контекст

Один із пунктів «плану перемоги» президента Володимира Зеленського передбачав, що Україна поділиться із західними партнерами найважливішими природними ресурсами. Йдеться про готовність України допустити західних інвесторів до розробки стратегічних корисних копалин, таких як літій та титан. Чому це з’явилось у Плані перемоги, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Напередодні Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією проходять «досить добре». Спецпредставник Трампа по Україні та РФ Кіт Келлог має прибути в Україну вже найближчим часом, після 11 лютого, повідомило Radio NV з посиланням на джерела в українських та американських політичних колах.