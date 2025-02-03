Трамп: Переговори з Україною та Росією проходять «досить добре»

Переговори з Україною та Росією проходять «досить добре», сказав президент США Дональд Трамп пізно ввечері 2 лютого, пише «Радіо Свобода» . Перед цим спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки.

Деталі

«Ми маємо справу з Україною і з Росією… У нас заплановано зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я гадаю, що ці дискусії проходять досить добре», – повідомив Трамп, не уточнюючи деталей.

Кількома годинами раніше спеціальний посланник Трампа з питань України і Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки.

За його словами, президент України Володимир Зеленський «вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій». «І Путіну також доведеться пом’якшити свої позиції», – наголосив він.

Келлог повідомив, що найближчим часом пройдуть переговори з усіма сторонами.

Контекст

Для України ключем до будь-якої угоди стануть гарантії безпеки від США та Європи, які мають бути достатніми, щоб утримати Кремль від повторного вторгнення, стверджував президент України Володимир Зеленський. Він заявляв, що хоче отримати ці зобовʼязання від Трампа, перш ніж безпосередньо взаємодіяти з Путіним.

Зеленський наголошував, що замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед майбутніми переговорами і є вигідним лише Росії.

31 січня Келлог заявив, що Трамп має «надійну» стратегію завершення війни в Україні протягом декількох місяців. Того ж дня держсекретар США Марко Рубіо сказав, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

Цими вихідними Келлог повідомив, що США наполягатимуть на проведенні президентських виборів в Україні до кінця року.