Президент США Дональд Трамп 18 грудня підписав закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення $800 млн для України. Йдеться на сайті Білого дому.

Деталі

Документ закладає рекордний обсяг щорічних військових видатків США – $901 млрд. Фінансування спрямовується на програми Міністерства оборони, військове будівництво, безпекові проєкти Міністерства енергетики, діяльність розвідувальних органів і Державного департаменту.

Закон також передбачає підвищення грошового забезпечення американських військових, вимогу надання додаткових звітів щодо атак на судна в Карибському басейні та зобов’язання не скорочувати чисельність військ США в Європі.

Окремо документ дозволяє надати Україні по $400 млн упродовж наступних двох років у межах «Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Кошти планують використати на закупівлю озброєння в американських виробників для потреб Збройних сил України. Раніше законопроєкт був схвалений Сенатом США.

Контекст

USAI – це урядова програма США, започаткована у 2016 році, яка дає змогу Міністерству оборони надавати Україні військову підтримку не за рахунок власних резервів, а через прямі закупівлі озброєння та послуг у виробників.

У межах програми фінансуються підготовка персоналу, постачання обладнання, логістика та інші елементи оборонної допомоги. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, протитанкові засоби, розвідувальні спроможності, кіберзахист та суміжні напрями. Загальний обсяг допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії (лютий 2022 року – жовтень 2025 року) перевищив $182 млрд. Із цієї суми понад $130 млрд уже розподілено, а близько $83 млрд – фактично витрачено.

У 2025 фінансовому році обсяг фінансування за програмою USAI склав $300 млн.