Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік без продовження ленд-лізу для України

Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA) без положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Ключові факти

Відповідне рішення підтримали 281 конгресмен, проти голосували 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи).

Наступним кроком має стати схвалення NDAA Сенатом США, яке очікується наступного тижня.

За словами Маркарової, у цьому році законопроект NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження ленд-лізу, і посольство активно адвокатувало його.

«Однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено», – повідомила вона.

Маркарова додала, що посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті «Stand with Ukraine Act».

Документ NDAA містить такі основні положення щодо України

статтею 1303 продовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України;

статтею 1534 Міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру — сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

статтею 6411 Директору національної розвідки, Державному секретареві і Міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування РФ актів міжнародного тероризму.

Фінансування на потреби «Ukraine Security Assistance Initiative» (USAI) на 2025 фінансовий рік, було передбачено в минулорічному NDAA в розмірі $300 млн, нагадала посол.

Контекст

За кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме 9 травня 2022 року, президент США Джо Байден підписав Закон про ленд-ліз для України. Документ скасовує обмеження повноважень президента США щодо постачання військової допомоги, якщо вона призначається для України і потрібна для захисту її цивільного населення.

Ленд-ліз – державна програма США у роки Другої світової війни, коли країна постачала зброю та стратегічні матеріали союзників з антигітлерівської коаліції, включно з СРСР. Країни, які отримували допомогу від США щодо ленд-лізу, могли розплатитися за кілька років.

15 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що міноборони США щотижня надсилатиме Україні партії зброї, аби встигнути використати $7,1 млрд, що залишилися, до закінчення терміну адміністрації Джо Байдена.

25 листопада президент США Джо Байден таємно запросив у Конгресу додатково $24 млрд для допомоги Україні. Білий дім пропонує спрямувати $16 млрд на поповнення запасів американської зброї, яку має Україна. Ще $8 млрд – на Ініціативу сприяння безпеці України.

4 грудня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Штати мають намір передати ЗСУ та Україні загалом максимально дозволений бюджетом США обсяг допомоги, вибравши передбачений $61 млрд «до останнього центу» до завершення каденції Байдена.