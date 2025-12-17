Сенат США підтримав оборонний бюджет на $901 млрд і передав документ на підпис президенту Дональду Трампу. Документ передбачає $800 млн допомоги Україні та посилення безпеки в Європі, пише Reuters .

Деталі

Верхня палата Конгресу проголосувала за National Defense Authorization Act 77 голосами проти 20. Документ є компромісом між версіями, раніше схваленими Палатою представників і Сенатом.

Документ передбачає рекордний рівень річних оборонних витрат, 4% підвищення грошового забезпечення військових, закупівлю озброєнь та програми посилення конкурентоспроможності США у протистоянні з Китаєм і Росією.

Попри заяви Трампа про перегляд відносин США з Європою, закон містить низку положень для посилення безпеки на європейському напрямі.

NDAA-2026 передбачає $800 млн допомоги Україні у межах «Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) – по $400 млн упродовж наступних двох років. Кошти спрямовуватимуться американським компаніям за постачання озброєнь для Збройних сил України.

Закон авторизує Балтійську безпекову ініціативу та $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви й Естонії. Документ обмежує можливість скорочення чисельності американських військ у Європі нижче 76 000 осіб і забороняє позбавляти командувача сил США в Європі статусу верховного головнокомандувача сил НАТО.

Палата представників ухвалила законопроєкт минулого тижня, а Білий дім повідомив, що президент готовий підписати документ.

Контекст

USAI – це програма уряду США, створена у 2016 році, яка дозволяє Пентагону надавати Україні військову допомогу, не знімаючи її з власних запасів, а шляхом закупівлі озброєння та послуг напряму у виробників.

Ця програма фінансує навчання, обладнання, логістику та інші компоненти оборонної підтримки, зокрема – системи ППО, протитанкове озброєння, розвідку, кіберзахист тощо. Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022-го – жовтень 2025-го) перевищує $182 млрд, з яких розподілено понад $130 млрд, а витрачено близько $83 млрд.

У 2025 фінансовому році фінансування за програмою USAI становило $300 млн.