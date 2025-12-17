Сенат США підтримав оборонний бюджет на $901 млрд і передав документ на підпис президенту Дональду Трампу. Документ передбачає $800 млн допомоги Україні та посилення безпеки в Європі, пише Reuters.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- Верхня палата Конгресу проголосувала за National Defense Authorization Act 77 голосами проти 20. Документ є компромісом між версіями, раніше схваленими Палатою представників і Сенатом.
- Документ передбачає рекордний рівень річних оборонних витрат, 4% підвищення грошового забезпечення військових, закупівлю озброєнь та програми посилення конкурентоспроможності США у протистоянні з Китаєм і Росією.
- Попри заяви Трампа про перегляд відносин США з Європою, закон містить низку положень для посилення безпеки на європейському напрямі.
- NDAA-2026 передбачає $800 млн допомоги Україні у межах «Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) – по $400 млн упродовж наступних двох років. Кошти спрямовуватимуться американським компаніям за постачання озброєнь для Збройних сил України.
- Закон авторизує Балтійську безпекову ініціативу та $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви й Естонії. Документ обмежує можливість скорочення чисельності американських військ у Європі нижче 76 000 осіб і забороняє позбавляти командувача сил США в Європі статусу верховного головнокомандувача сил НАТО.
- Палата представників ухвалила законопроєкт минулого тижня, а Білий дім повідомив, що президент готовий підписати документ.
Контекст
USAI – це програма уряду США, створена у 2016 році, яка дозволяє Пентагону надавати Україні військову допомогу, не знімаючи її з власних запасів, а шляхом закупівлі озброєння та послуг напряму у виробників.
Ця програма фінансує навчання, обладнання, логістику та інші компоненти оборонної підтримки, зокрема – системи ППО, протитанкове озброєння, розвідку, кіберзахист тощо. Загальна сума допомоги з початку повномасштабного вторгнення (лютий 2022-го – жовтень 2025-го) перевищує $182 млрд, з яких розподілено понад $130 млрд, а витрачено близько $83 млрд.
У 2025 фінансовому році фінансування за програмою USAI становило $300 млн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.