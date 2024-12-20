Адміністрація Байдена готується виділити Україні останній пакет допомоги на $1,2 млрд – Reuters

Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить про фінальний пакет допомоги Україні в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Про це 20 грудня пише Reuters з посиланням на джерела. Цей пакет включатиме системи перехоплення для повітряної оборони та артилерійські боєприпаси, а його загальна вартість складе близько $1,2 млрд.

Деталі

Пакет буде профінансовано за рахунок залишкових коштів програми USAI, яка передбачає закупівлю військової техніки у оборонних підприємств чи партнерів, а не вилучення з американських запасів. Це означає, що поставки можуть зайняти місяці або навіть роки.

Цей пакет може стати одним із останніх кроків США у прямій військовій підтримці України, оскільки Київ готується до можливого повернення Дональда Трампа до президентського крісла. Трамп відкрито ставив під сумнів військову допомогу та обіцяв завершити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду 20 січня.

Контекст

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року США виділили Україні $175 млрд допомоги, з яких приблизно $61,4 млрд спрямовано на безпекову підтримку. Майже половина цієї суми була надана через програму USAI, решта – через президентські розпорядження про вилучення з існуючих військових запасів. На ці цілі залишилося $5,6 млрд.

Програма USAI також сприяла зростанню замовлень для американських оборонних компаній. Наприклад, L3Harris Technologies отримала фінансування для системи VAMPIRE, яка була вперше замовлена у серпні 2022 року. Перші чотири установки було поставлено протягом року, і компанія вже отримала кілька нових замовлень через USAI.

26 вересня 2024 року президент США Джо Байден оголосив про збільшення безпекової допомоги Україні на $7,9 млрд. Він доручив Пентагону використати всі залишкові кошти на підтримку України до завершення його президентського терміну. З цієї суми $5,5 млрд будуть виділені в рамках президентських повноважень.

18 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що США в межах так званого «Плану перемоги» регулярно, щотри тижні до кінця року, надсилатимуть Україні нові пакети військової допомоги. Це рішення покликане забезпечити стабільність постачань на тлі політичної невизначеності у Вашингтоні.

14 листопада заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США відправлятиме Україні партії зброї щотижня. Цей план дозволить використати залишкові $7,1 млрд на військову підтримку до завершення терміну адміністрації Байдена.