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США – медіатор, а не союзник. Як проходили переговори української делегації з командою Дональда Трампа в Джидді? Реконструкція подій

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

переговори, мир, перемир'я, війна /Офіс президента України

11 березня у місті Джидда (Саудівська Аравія) відбулися переговори делегацій України та США. Ключові теми – шлях до миру та двосторонні відносини країн. Фото Офіс президента України

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Як відбувались переговори України та США в Саудівській Аравії? Чи був тиск та які позиції відстояла Україна? Дізнавався Forbes Ukraine

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Українська делегація їхала на зустріч із командою Дональда Трампа в Джидді, щоб розблокувати відносини з Вашингтоном після конфлікту в Білому домі. Головна мета – переконати США в прагненні України до миру та продемонструвати, що саме Росія не готова до компромісу.

Ключовим аргументом Києва була пропозиція часткового перемир’я в небі та на морі, розроблена спільно з європейськими партнерами. Однак за підсумками переговорів Україна заявила про готовність підтримати ініціативу США щодо повного 30-денного припинення вогню, якщо Росія також погодиться на ці умови.

Як Україні вдалося домовитися з командою Трампа? Які ключові позиції Київ відстояв та з яким тиском зіткнувся? Forbes Ukraine поспілкувався з двома співрозмовниками, обізнаними з ходом переговорів, щоб відтворити їх перебіг.

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