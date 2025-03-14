США – медіатор, а не союзник. Як проходили переговори української делегації з командою Дональда Трампа в Джидді? Реконструкція подій

Як відбувались переговори України та США в Саудівській Аравії? Чи був тиск та які позиції відстояла Україна? Дізнавався Forbes Ukraine

Українська делегація їхала на зустріч із командою Дональда Трампа в Джидді, щоб розблокувати відносини з Вашингтоном після конфлікту в Білому домі. Головна мета – переконати США в прагненні України до миру та продемонструвати, що саме Росія не готова до компромісу.

Ключовим аргументом Києва була пропозиція часткового перемир’я в небі та на морі, розроблена спільно з європейськими партнерами. Однак за підсумками переговорів Україна заявила про готовність підтримати ініціативу США щодо повного 30-денного припинення вогню, якщо Росія також погодиться на ці умови.

Як Україні вдалося домовитися з командою Трампа? Які ключові позиції Київ відстояв та з яким тиском зіткнувся? Forbes Ukraine поспілкувався з двома співрозмовниками, обізнаними з ходом переговорів, щоб відтворити їх перебіг.