Путін згоден на припинення вогню, але нюанси хоче обговорити з Трампом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що підтримує пропозицію про припинення бойових дій, але за умови, що це сприятиме «довгостроковому миру». Про це він сказав під час спільної пресконференції з Олександром Лукашенком 13 березня, пише The Moscow Times.
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- «Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення має забезпечити довгостроковий мир і усунути першопричини кризи», – зазначив Путін, відповідаючи на запитання про його ставлення до пропозиції США про припинення вогню.
- За словами Путіна, залишається неясним, що станеться з тими, хто перебуває в Курській області: чи українське командування віддасть наказ своїм бійцям скласти зброю і здатися в полон, чи Росія повинна буде дозволити їм покинути цю територію без бою.
- Він також зазначив, що протягом 30 днів перемир’я Україна може продовжувати отримувати озброєння, проводити мобілізацію та готувати мобілізованих. Росія, за його словами, потребує гарантій, що цього не відбуватиметься, однак наразі незрозуміло, як саме ці процеси можна проконтролювати.
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