Президент США Дональд Трамп заявил о «большой вероятности» проведения трехсторонней встречи с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, комментируя результаты визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Москву.

Подробности

«Есть очень хорошие шансы, что мы сможем завершить этот раунд, положить этому конец. Существует большая вероятность, что встреча состоится совсем скоро», – сказал Трамп. В то же время он уточнил, что переговоры между Путиным и Виткоффом не были прорывными.

Источники NYT сообщили, что Трамп планирует лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе. По данным издания, вскоре после этого президент США планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

Хотя Трамп и заявил о намерении встретиться с Путиным уже на следующей неделе, провести встречу в эти сроки, «вероятно, будет сложно» из-за организации переговоров и логистических затруднений, сказал CNN неназванный представитель Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Business заявил, что потенциальная встреча Трампа с Зеленским и Путиным зависит от того, удастся ли согласовать позиции Украины и РФ по вопросу прекращения войны.

Если удастся «сблизить позиции Украины и России настолько, что они будут приемлемы для обеих сторон», то у Трампа будет возможность провести встречу с участием Путина и Зеленского, «чтобы попытаться покончить с этим конфликтом», отметил Рубио.

Контекст

6 августа спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретился с Путиным. Встреча проходила за день до окончания ультиматума Трампа, требующего от России до 8 августа заключить перемирие с Украиной. В противном случае президент США обещает ввести стопроцентные пошлины на импорт в США товаров из России и ее торговых партнеров. После этой встречи Трамп заявил о достижении «значительного прогресса».