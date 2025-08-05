Президент США вимагає припинення вогню й погрожує новими санкціями Росії, але Кремль робить ставку на подальший наступ в Україні. Санкційний тиск уже вдарив по економіці, але Путін не готовий поступитися чотирма українськими регіонами. Чи витримає Росія ще одну хвилю тиску Заходу? Головне з матеріалу Reuters

Президент США Дональд Трамп висунув президенту Росії Володимиру Путіну ультиматум. До п’ятниці, 8 серпня, російський лідер має погодитися на припинення вогню у війні проти України. У разі відмови США запровадять нові санкції та встановлять мита у 100% для країн, які купують російську нафту, насамперед для Китаю та Індії.

Путін навряд чи підкориться санкційному ультиматуму, пише Reuters. Ціль очільника Кремля – чотири українські регіони – досі залишається незмінною. Рішучість Путіна продовжувати війну пояснюється його переконанням, що Росія має перевагу на фронті, повідомляють Reuters анонімні джерела з Кремля. Президент РФ також не вірить у дієвість нових санкцій США після трьох з половиною років економічного тиску.

Попри ризик зіпсувати відносини з Білим домом і Заходом, головним пріоритетом залишаються воєнні цілі. Лише після повної окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонських областей Путін готовий піти на переговори.

Під прицілом ультиматуму

Нинішній переговорний процес між Україною та Росією, у межах якого їхні делегації зустрічалися тричі з травня 2025 року, був спробою Росії показати Трампу, що Путін не відмовляється від миру. Але ці зустрічі мали радше символічний характер і обмежувалися домовленостями про обмін полоненими.

Російська делегація вже тричі зустрічалась з українською в Туреччині з травня 2025 року. Поки що результат перемовин – обмін полоненими. Фото Getty Images

Росія налаштована на довгостроковий мир, але позиції сторін залишаються надто віддаленими, додає Reuters. Минулого тижня Путін назвав переговори позитивними. Сигналом потенційного зрушення стало повідомлення про візит до Росії спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Дональд Трамп, який раніше хвалив Путіна та розглядав бізнес-угоди з Росією, вже різкіше висловлюється на його адресу. Він назвав «нісенітницею Путіна» його пояснення війни та описав масовані удари по Києву й інших містах як «огидні».

Після цих атак прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко закликала світ до максимального тиску на Росію. Вона підкреслила, що найбільший авіаудар цього року, який забрав життя 31 людини, серед яких п’ятеро дітей, став відповіддю Росії на ультиматум Трампа.

Пастка власних амбіцій

Путін занепокоєний погіршенням відносин зі США і все ще сподівається на відновлення торгівлі з Заходом, кажуть Reuters анонімні джерела. Він цінує відносини з Трампом та не хоче його дратувати. Через просування російських військ в Україні Путін не вважає за доцільне завершувати війну, прокоментував Reuters анонімний співрозмовник. У Кремлі переконані, що ні армія, ні суспільство цього не зрозуміють.

Воєнні дії досі залишаються для Путіна пріоритетом попри американські санкції. Фото Getty Images

«Ми знаємо з його попередніх текстів і заяв, що він вважає себе частиною традиції протистояння Заходу та решті світу задля захисту інтересів Росії», – каже аналітик Джеймс Роджерс, автор книги «Повернення Росії», що незабаром вийде друком.

Попри бажання не дратувати Трампа, головним пріоритетом для Путіна залишаються воєнні цілі. Друге анонімне джерело Reuters додало, що він не може дозволити собі зупинити війну лише через вимоги Вашингтона.

Фантастичний шанс

Погрози Трампа новими санкціями в Кремлі вважають болючими, але не критичними. Там сумніваються, що він дотримається ультиматуму, й вказують, що Китай навряд чи відмовиться від російської нафти, а мита можуть лише підняти ціни.

Санкції вже вдарили по економіці. Доходи від експорту енергоносіїв упали, іноземні інвестиції скоротилися на 63%, а $300 млрд активів російського Центробанку залишають замороженими, пише Reuters. Але російський наступ продовжується завдяки боєприпасам із Північної Кореї та імпорту товарів подвійного призначення з Китаю, що дозволило різко наростити виробництво зброї.

Раніше Вашингтон пропонував зняти обмеження й фактично визнати контроль Росії над окупованими територіями в обмін на повне припинення вогню. Путін відмовився. Анонімні джерела Reuters називають цю пропозицію «фантастичним шансом», але додають, що зупинити війну складніше, ніж її почати.

Поступки на папері

Росія не збирається зупинятися, поки літній наступ дає результати, підтвердило третє джерело Reuters. Лише у липні 2025 року Україна втратила 502 км², а загалом за останні три місяці – найбільші території з початку 2025-го, пише фінський аналітичний центру Black Bird Group. Нині під окупацією перебуває близько п’ятої частини країни.

Російські війська окупували 502 км² у липні 2025 року, за даними аналітичного центру Black Bird Group Фото Getty Images

Генштаб РФ доповідає Путіну, що український фронт може розвалитися за два-три місяці. Але аналітики вашингтонського CSIS наголошують, що територіальні здобутки Росії залишаються відносно незначними. З початку минулого року вона просунулась лише на 5000 км² – менше 1% території України.

Українські й західні військові джерела підтверджують просування РФ, але додають: воно повільне і супроводжується великими втратами. Навіть російські військові блогери відзначають, що війська загрузли на ділянках із вигідним для України рельєфом та щільною забудовою.