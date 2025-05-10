Індія та Пакистан домовилися про повне припинення вогню

Індія та Пакистан за посередництва США досягли угоди про негайне та повне припинення вогню. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social 10 травня.

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За його словами, це стало результатом «тривалої ночі переговорів за посередництва США». «Вітаю обидві країни за їхній здоровий глузд і мудрість», – зазначив Трамп.

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар підтвердив, що сторони домовилися про негайне припинення вогню. Індія також підтвердила припинення вогню. У МЗС Індії повідомили, що Індія та Пакистан припинили всі обстріли й бойові дії на суші, у повітрі та на морі з 17:00 за місцевим часом (14:30 за Києвом).

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що протягом останніх 48 годин він разом із віце-президентом Венсом спілкувалися з високопосадовцями Індії та Пакистану, зокрема з прем’єр-міністрами Нарендрою Моді та Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Субрахманьямом Джайшанкаром, начальником штабу армії Асімом Муніром, а також радниками з національної безпеки Аджитом Довалом і Асімом Маліком.

«Я радий повідомити, що уряди Індії та Пакистану домовилися про негайне припинення вогню та початок переговорів щодо широкого кола питань на нейтральній території. Ми вітаємо прем’єр-міністрів Моді та Шаріфа за їхню мудрість, розсудливість і державницький підхід у виборі шляху миру», – заявив держсекретар.

Контекст

22 квітня в районі Пахалгаму, у контрольованій Індією частині штату Джамму і Кашмір, бойовики здійснили напад на групу туристів, відкривши вогонь. Унаслідок атаки загинули 26 осіб. Відповідальність узяло на себе раніше невідоме угруповання «Кашмірський опір». Індія звинуватила Пакистан у причетності до нападу, але Ісламабад відкинув ці звинувачення.

У відповідь Нью-Делі призупинило дію Індуського водного договору 1960 року, який регулює розподіл вод річок системи Інду. Згідно з угодою, Індія контролює східні річки (Сатледж, Біас, Раві), а Пакистан – західні (Інд, Джелам, Чинаб). Договір забезпечує співпрацю та обмін даними, запобігаючи використанню води як інструменту тиску під час конфліктів. Крім того, Індія закрила єдиний наземний прикордонний перехід, скоротила дипломатичну присутність і анулювала візи для громадян Пакистану.

Пакистан у відповідь скасував візи для індійських громадян, заборонив польоти індійських авіакомпаній і припинив торгівлю з Індією.

У ніч на 7 травня Індія розпочала військову операцію «Сіндур», у межах якої завдала ударів по дев’яти об’єктах на території Пакистану. У ніч на 10 травня Пакистан розпочав операцію «Буньян уль-Марсус» («Міцна стіна»), атакувавши індійські авіабази та склади ракет. Операція мала на меті ураження ключових стратегічних об’єктів Індії.