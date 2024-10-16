Індустріальні парки «Біла Церква 2», «ВінІндастрі» та «Місто скла» отримають 171,4 млн грн від держави

Три індустріальні парки отримають 171,4 млн грн з державного бюджету в межах програми «Зроблено в Україні», повідомила 16 жовтня пресслужба Мінекономіки. Кошти планується спрямувати на модернізацію інфраструктури для залучення інвесторів і розвитку виробничих потужностей.

Деталі

Підтримку отримають ключові проєкти індустріальних парків «Біла Церква 2» (Київська область), «ВінІндастрі» (Вінниця) та «Місто скла» (Київська область).

Індустріальний парк «Біла Церква 2» . Ініціатор створення парку отримає 66,1 млн грн державного стимулювання для будівництва мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість будівельних робіт становить 132,3 млн грн.

. Ініціатор створення парку отримає 66,1 млн грн державного стимулювання для будівництва мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість будівельних робіт становить 132,3 млн грн. Індустріальний парк «ВінІндастрі» . Для забезпечення підʼїзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач держава виділила 79 млн грн.

. Для забезпечення підʼїзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач держава виділила 79 млн грн. Індустріальний парк «Місто скла» . Виділено 26,3 млн грн на будівництво електромереж. Це допоможе залученню нових виробничих компаній і стимулюватиме економічний розвиток регіону, йдеться у повідомленні.

. Виділено 26,3 млн грн на будівництво електромереж. Це допоможе залученню нових виробничих компаній і стимулюватиме економічний розвиток регіону, йдеться у повідомленні. «Підписані накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків», – повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Контекст

В Україні зареєстровано вже 93 індустріальні парки. Включення індустріального парку до реєстру дає право на державне стимулювання, на яке в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Зокрема, йдеться про компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до електричних мереж, податкові й митні пільги тощо.

Фінансування інфраструктурних проєктів є частиною широкої державної програми для розвитку індустріальних парків в Україні. Програма передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включно з інженерно-транспортними мережами та облаштуванням території.

Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій – до 80%.

Програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж. Це значно полегшує розвиток інфраструктури та підвищує конкурентоспроможність індустріальних парків на міжнародній арені.

Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків.