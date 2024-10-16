Індустріальні парки «Біла Церква 2», «ВінІндастрі» та «Місто скла» отримають 171,4 млн грн від держави

Три індустріальні парки отримають 171,4 млн грн з державного бюджету в межах програми «Зроблено в Україні», повідомила 16 жовтня пресслужба Мінекономіки. Кошти планується спрямувати на модернізацію інфраструктури для залучення інвесторів і розвитку виробничих потужностей.
⚡️ Ексклюзивний спікер на Саміті СЕО: Грег Маккеон, автор бестселерів «Есенціалізм» та «Без зусиль». Ви дізнаєтеся, як досягати більшого, роблячи менше, і зберігати продуктивність у світі, де вигорання стало нормою. Долучайтеся до саміту вже 1 листопада за посиланням.
Деталі
- Підтримку отримають ключові проєкти індустріальних парків «Біла Церква 2» (Київська область), «ВінІндастрі» (Вінниця) та «Місто скла» (Київська область).
- Індустріальний парк «Біла Церква 2». Ініціатор створення парку отримає 66,1 млн грн державного стимулювання для будівництва мереж водопостачання, водовідведення та електричних мереж. Загальна вартість будівельних робіт становить 132,3 млн грн.
- Індустріальний парк «ВінІндастрі». Для забезпечення підʼїзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач держава виділила 79 млн грн.
- Індустріальний парк «Місто скла». Виділено 26,3 млн грн на будівництво електромереж. Це допоможе залученню нових виробничих компаній і стимулюватиме економічний розвиток регіону, йдеться у повідомленні.
- «Підписані накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків», – повідомила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Контекст
В Україні зареєстровано вже 93 індустріальні парки. Включення індустріального парку до реєстру дає право на державне стимулювання, на яке в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Зокрема, йдеться про компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до електричних мереж, податкові й митні пільги тощо.
Фінансування інфраструктурних проєктів є частиною широкої державної програми для розвитку індустріальних парків в Україні. Програма передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включно з інженерно-транспортними мережами та облаштуванням території.
Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій – до 80%.
Програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж. Це значно полегшує розвиток інфраструктури та підвищує конкурентоспроможність індустріальних парків на міжнародній арені.
Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.