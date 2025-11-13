Європейська комісія відреагувала на антикорупційне розслідування НАБУ та САП у енергетичному секторі України, наголосивши, що ефективна робота незалежних антикорупційних органів є важливою умовою для вступу країни до ЄС. Про це заявила у коментарі Forbes Ukraine речниця Європейської комісії.

Деталі

Єврокомісія не коментує окремі справи чи розслідування, уточнила речниця, проте «боротьба з корупцією є центральним елементом процесу приєднання України до Європейського Союзу».

«Це вимагає постійних зусиль для забезпечення спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права», – зазначили у Єврокомісії.

Там також наголосили, що роль незалежних антикорупційних органів – один із наріжних каменів системи верховенства права України як майбутньої держави-члена ЄС. «Це розслідування показує, що антикорупційні органи працюють. Єврокомісія продовжить уважно стежити за ситуацією», – йдеться у коментарі.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили, що викрили масштабну корупційну схему в енергетичному секторі України (операція «Мідас»), яка, за даними слідства, діяла 15 місяців і могла завдати державі збитків на $100 млн. У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб.

Розслідування вже призвело до арештів, відставок ключових міністрів – міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Зеленський заявив, що підпише указ про запровадження санкцій проти фігурантів справи «Енергоатома». Кабмін вже ухвалив рішення здійснити подання до РНБО щодо запровадження санкцій стосовно Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які також є фігурантами справи.

Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції.