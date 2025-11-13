Европейская комиссия отреагировала на антикоррупционное расследование НАБУ и САП в энергетическом секторе Украины, отметив, что эффективная работа независимых антикоррупционных органов является важным условием вступления страны в ЕС. Об этом заявила в комментарии Forbes Ukraine пресс-секретарь Европейской комиссии.

Подробности

Еврокомиссия не комментирует отдельные дела или расследования, уточнила представительница, однако «борьба с коррупцией является центральным элементом процесса присоединения Украины к Европейскому союзу».

«Это требует постоянных усилий для обеспечения возможности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права», – отметили в Еврокомиссии.

Там также подчеркнули, что роль независимых антикоррупционных органов – один из краеугольных камней системы верховенства права Украины как будущего государства – члена ЕС. «Это расследование показывает, что антикоррупционные органы работают. Еврокомиссия продолжит внимательно следить за ситуацией», – говорится в комментарии.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП заявили, что разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетическом секторе Украины (операция «Мидас»), которая, по данным следствия, действовала 15 месяцев и могла нанести государству ущерб на $100 млн. В рамках дела семи лицам объявлено подозрение, задержаны пять лиц.

Расследование уже привело к арестам, отставкам ключевых министров – министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Зеленский заявил, что подпишет указ о введении санкций против фигурантов дела «Энергоатома». Кабмин уже принял решение осуществить представление в СНБО о введении санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана, также являющихся фигурантами дела.

Forbes Ukraine ведет хронику происходящего вокруг операции.