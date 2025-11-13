Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Это расследование показывает, что антикоррупционные органы работают». Еврокомиссия отреагировала на операцию «Мидас»

Forbes
Сергей Шевчук /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Сергей Шевчук
Forbes

1 хв читання

Европейская комиссия отреагировала на антикоррупционное расследование НАБУ и САП в энергетическом секторе Украины, отметив, что эффективная работа независимых антикоррупционных органов является важным условием вступления страны в ЕС. Об этом заявила в комментарии Forbes Ukraine пресс-секретарь Европейской комиссии.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Еврокомиссия не комментирует отдельные дела или расследования, уточнила представительница, однако «борьба с коррупцией является центральным элементом процесса присоединения Украины к Европейскому союзу».
  • «Это требует постоянных усилий для обеспечения возможности бороться с коррупцией и соблюдения верховенства права», – отметили в Еврокомиссии.
  • Там также подчеркнули, что роль независимых антикоррупционных органов – один из краеугольных камней системы верховенства права Украины как будущего государства – члена ЕС. «Это расследование показывает, что антикоррупционные органы работают. Еврокомиссия продолжит внимательно следить за ситуацией», – говорится в комментарии.

Контекст

10 ноября НАБУ и САП заявили, что разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетическом секторе Украины (операция «Мидас»), которая, по данным следствия, действовала 15 месяцев и могла нанести государству ущерб на $100 млн. В рамках дела семи лицам объявлено подозрение, задержаны пять лиц.

Расследование уже привело к арестам, отставкам ключевых министров – министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Зеленский заявил, что подпишет указ о введении санкций против фигурантов дела «Энергоатома». Кабмин уже принял решение осуществить представление в СНБО о введении санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана, также являющихся фигурантами дела.

Forbes Ukraine ведет хронику происходящего вокруг операции.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні