Центробанк Росії попередив уряд, що США та ОПЕК можуть обвалити ціни на нафту, як перед розпадом СРСР – Reuters

Центральний банк Росії попередив уряд, що США та ОПЕК можуть «затопити» ринок нафтою, повторивши тривалий обвал цін 1980-х років, який сприяв розпаду Радянського Союзу. Про це пише Reuters 24 березня з посиланням на презентацію Банку РФ, підготовленій для обговорення під головуванням премʼєр-міністра РФ Михайла Мішустіна в лютому.

Деталі

Попередження прозвучало за кілька тижнів до переговорів президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа про завершення війни в Україні.

Презентація, яку бачили журналісти Reuters, не уточнює, за яких умов США та ОПЕК можуть різко збільшити видобуток і наскільки це ймовірно. Банк лише зазначив, що запаси ОПЕК сягають рекордних рівнів і дорівнюють обсягу російського експорту нафти.

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, держави картелю можуть наростити виробництво на 5 млн барелів на добу, що покриває весь нафтовий експорт з РФ. В однієї Саудівської Аравії простоюють родовища і свердловини, здатні качати 3 млн барелів на день – стільки ж, скільки РФ вивозить на світовий ринок морем.

В одному із слайдів йдеться: «Історичний прецедент – після високих цін на нафту в 1974–1985 роках настали 18 років низьких цін».

Із середини 1970-х до середини 1980-х Саудівська Аравія скорочувала видобуток нафти, щоб утримати рекордні на той момент ціни на рівні $30 за барель.

Однак втративши дві третини ринкової частки за 10 років, 1985 року саудівці збільшили виробництво втричі й обвалили ціни до $10-15. Це призвело до валютної кризи у радянській економіці і через 6 років закінчилося розвалом СРСР.

Розпочатий у середині 1980-х період низьких цін на нафту тривав 18 років. Усі 1990-ті барель торгувався по $10-20, і лише у 2000-их почалося зростання цін, що дало змогу російській економіці «зализати рани» і перейти до відновлення, цитує Reuters доповідь ЦБ Росії.

Контекст

Під час планування бюджету на найближчі три роки російський уряд закладав ціну нафти на рівні близько $70 за барель.

23 січня, виступаючи онлайн перед учасниками економічного форуму в Давосі, Трамп заявив, що вимагатиме від Саудівської Аравії та країн-членів ОПЕК зниження цін на нафту, зокрема для тиску на РФ для припинення війни в Україні.

Такі дії, за його прогнозами, можуть зупинити інфляцію і сприяти зниженню процентних ставок. Трамп наголосив, що серед іншого це чинитиме тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні. «Якби ціна знизилася, війна між РФ та Україною закінчилася б. Зараз ціна досить висока, тому війна триває», – заявив Трамп.

Щоб знизити ціни на світовому ринку, США потрібно збільшити власний видобуток та домовитися про координування з іншими великими нафтовими країнами.

Хоча ОПЕК поки не планує різко змінювати політику видобутку, США можуть його збільшити, а основний приріст, ймовірно, дадуть країни поза ОПЕК, зокрема Гаяна, Бразилія та Казахстан.

Які можуть виникнути проблеми, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.