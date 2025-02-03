ОПЕК+ зберегла поточну політику з видобутку, попри заклики Трампа знизити ціни на нафту

Міністерський моніторинговий комітет альянсу ОПЕК+, співголовами якого є Росія та Саудівська Аравія, вирішив не змінювати поточну політику з видобутку нафти, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп закликав обʼєднання знизити ціни на нафту, пише Bloomberg 3 лютого.

Ключові факти

Група на чолі із Саудівською Аравією та Росією зберегла плани щодо стримування постачання сирої нафти до кінця цього кварталу, а потім поступово відновлювати видобуток щомісячними етапами з квітня, згідно з заявою.

Коаліція утримувала барелі більше двох років, щоб запобігти надлишку, і вже тричі відкладала відновлення видобутку в спробі підтримати ціни.

«Незважаючи на деякі сумніви, фундаментальні показники ринку залишаються сильними, оскільки в кількох регіонах спостерігаються показники відновлення економічного зростання, – йдеться у заяві Міністерства енергетики Алжиру, члена ОПЕК. – Ми очікуємо більшого відновлення попиту на нафту починаючи з квітня після сезонного спаду протягом перших трьох місяців року».

Засідання було зосереджено на дотриманні країнами-членами існуючих скорочень видобутку та компенсації за минуле надвиробництво, заявили делегати.

Контекст

Результати зустрічі свідчать про те, що Організація країн – експортерів нафти та її союзники не поспішають реагувати на Трампа, який двічі минулого тижня закликав виробників знизити вартість нафти. Новий президент уже дав про себе знати на нафтових ринках, оголосивши на вихідних про торговельні мита для Канади та Мексики. Фʼючерси на нафту марки Brent ненадовго піднялися вище за $77 за барель 3 лютого. Минулого тижня Трамп закликав ОПЕК «зменшити ціну на нафту».

Делегати ОПЕК+ уже дали зрозуміти, що жодних змін під час зустрічі 3 лютого не буде. Альянс може чекати ясності щодо інших заходів, запропонованих Трампом, таких як тарифи для Китаю, і того, чи запровадить він жорсткіші санкції проти членів групи – Ірану, Венесуели і Росії.

ОПЕК+ планує відновити призупинені поставки невеликими щомісячними траншами по 120 000 барелів на день із квітня, повернувши загалом 2,1 млн барелів до кінця 2026 року. Обʼєднаним Арабським Еміратам дозволено поетапно вводити ще 300 000 барелів на день через збільшення їх виробничих потужностей за останні роки.

Проте група вже тричі відкладала перезапуск, побоюючись, що додаткові барелі можуть створити надлишок.

За даними Міжнародного енергетичного агентства в Парижі, 2025 року виникне значний надлишок пропозиції у 750 000 барелів на день, навіть якщо ОПЕК+ не збільшить обсяги. Citigroup Inc. та JPMorgan Chase & Co. прогнозують, що альянс відмовиться від своїх планів щодо відновлення видобутку цього року. Банки очікують подальшого зниження цін на сиру нафту, які вже надто низькі для Саудівської Аравії та багатьох інших країн ОПЕК+, щоб покрити державні витрати.