Ціни на нафту обвалилися після рішення ОПЕК+ збільшити видобуток

Світові ціни на нафту обвалилися через рішення ОПЕК+ збільшити видобуток, що викликало побоювання надлишку пропозиції на світовому ринку. Про це пише Trading Economics 5 травня.
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Деталі
- Станом на 9:00 за Києвом Brent подешевшав на 3% до $59,45 за барель, а WTI – на 3,22% до $56,46 за барель.
- Рішення ОПЕК+ затьмарило позитивні новини про можливі переговори між Китаєм і США для зменшення торговельної напруги.
- На геополітичному фронті ситуація в Середньому Сході загострилася після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв відповісти на атаку хуситів, які запустили ракету поблизу головного аеропорту Ізраїлю, і вжити заходів проти їхнього союзника – Ірану.
- У відповідь міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде попередив, що Тегеран завдасть удару у відповідь у разі атаки з боку США чи Ізраїлю.
Контекст
3 травня країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у червні, що є другим поспіль місяцем прискореного зростання, і до листопада може повернути на ринок до 2,2 млн барелів на день. Це рішення, очолюване Саудівською Аравією, спрямоване на покарання членів групи, які перевищують квоти, посилило занепокоєння щодо надлишкової пропозиції.
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