Німецький парламент проголосував за скасування пришвидшеної процедури отримання громадянства, яка діяла лише рік. Тепер іноземці зможуть претендувати на німецький паспорт не раніше ніж через п’ять років легального проживання в країні, пише Zeit .

Деталі

Бундестаг ухвалив рішення про скасування так званої «Turbo-Einbürgerung» – пришвидшеної натуралізації, яка дозволяла отримати німецьке громадянство вже через три роки проживання. За це рішення проголосували депутати з правлячої коаліції ХДС/ХСС і СДПН, а також представники АдН.

Німецький паспорт має бути «визнанням успішної інтеграції, а не стимулом для нелегальної міграції», – наголосив міністр внутрішніх справ Александр Добріндт.

Він зазначив, що уряд прагне «зменшити фактори притягнення» для нелегальних мігрантів.

За даними німецького МВС, пришвидшена процедура застосовувалася рідко – лише в кількох сотнях випадків по всій країні. Представниця СДПН Соня Айхведе зазначила, що скасування не матиме значного впливу, адже така натуралізація не була центральним інструментом у політиці громадянства.

Водночас опозиція розкритикувала рішення. Депутатка від «зелених» Філіз Полат назвала його «кроком назад», який шкодить інтеграції та економіці.

Контекст

Пришвидшена натуралізація була запроваджена минулого року разом із ширшою реформою законодавства про громадянство, яка скоротила стандартний термін отримання паспорта з восьми до п’яти років. Ця норма залишається чинною, як і можливість подвійного громадянства.

Близько 14%, або понад 12 млн людей, які проживають у Німеччині, не мають німецького паспорта. З них близько 5,3 млн живуть у країні щонайменше 10 років, свідчать дані німецького МВС.

Із понад 1 млн українських громадян, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні. Це дані спільного опитування Німецького інституту економічних досліджень, Інституту досліджень зайнятості (IAB), Міністерства у справах міграції та біженців ФРН, а також Федерального інституту демографічних досліджень.