Німеччина торік видала рекордну кількість паспортів, росіян серед отримувачів побільшало вшестеро

У 2024-му році громадянство Німеччини отримали 291 955 іноземців, що на 46% більше, ніж у 2023 році, свідчать дані Федерального статистичного управління (Destatis). Кількість росіян, які отримали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів і досягла майже 13 000.

Ключові факти

У 2024 році 291 955 іноземних громадян набули німецького громадянства, їхня кількість зросла на 91 860 в порівнянні з попереднім роком, досягнувши нового рекордного максимуму.

Із моменту введення статистики в 2000 році не було більшої кількості натуралізацій.

Минулого року серед отримувачів німецького громадянства найбільше було сирійців (83 150 або 28%).

За ними зі значним відривом слідували особи з турецьким (22 525 або 8%), іракським (13 545 або 5%), російським (12 980 або 4%) та афганським (10 085 або 3%) громадянством.

Серед пʼяти найпоширеніших національностей росіяни показали найбільше відсоткове зростання. У той час як у 2023 році натуралізувалося всього близько 1995 осіб з російським громадянством, у 2024 році їх кількість була у понад шість разів більшою.

Контекст

Попередній уряд Німеччини під керівництвом канцлера-соціал-демократа Олафа Шольца помʼякшив закон про громадянство країни у спробі залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійної нестачі робочої сили.

Згідно з чинними правилами, подання заяв можливе після пʼяти років проживання, а не восьми, як раніше, і цей термін може бути скорочений до трьох років для тих, хто вважається добре інтегрованим.

Правляча коаліція консервативного канцлера Фрідріха Мерца, яка прийшла до влади минулого місяця, вже вжила заходів щодо скасування прискореного шляху отримання громадянства. За даними Німецького статистичного управління, минулого року скорочена процедура натуралізації становила 7% від загальної кількості випадків.

Занепокоєння виборців щодо нелегальної міграції сприяло зростанню підтримки вкрай правої партії «Альтернатива для Німеччини», яка хоче обмежити приплив іноземців до найбільшої економіки Європи.