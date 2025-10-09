Немецкий парламент проголосовал за отмену ускоренной процедуры получения гражданства, действовавшей всего год. Теперь иностранцы смогут претендовать на немецкий паспорт не ранее, чем через пять лет легального проживания в стране, пишет Zeit .

Подробности

Бундестаг принял решение об отмене так называемой Turbo-Einbürgerung – ускоренной натурализации, позволявшей получить немецкое гражданство уже через три года проживания. За это решение проголосовали депутаты правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, а также представители АдН.

Немецкий паспорт должен быть «признанием успешной интеграции, а не стимулом для нелегальной миграции», – подчеркнул министр внутренних дел Александр Добриндт.

Он отметил, что правительство стремится «уменьшить факторы притяжения» для нелегальных мигрантов.

По данным немецкого МВД, ускоренная процедура применялась редко – лишь в нескольких сотнях случаев по всей стране. Представитель СДПГ Соня Айхведе отметила, что отмена не будет оказывать значительного влияния, ведь такая натурализация не являлась центральным инструментом в политике гражданства.

В то же время оппозиция раскритиковала решение. Депутат от «зеленых» Филиз Полат назвала его «шагом назад», который вредит интеграции и экономике.

Контекст

Ускоренная натурализация была введена в прошлом году вместе с более широкой реформой законодательства о гражданстве, сократившей стандартный срок получения паспорта с восьми до пяти лет. Эта норма остается в силе, как и возможность двойного гражданства.

Около 14%, или более 12 млн человек, проживающих в Германии, не имеют немецкого паспорта. Из них около 5,3 млн живут в стране не менее 10 лет, свидетельствуют данные немецкого МВД.

Из более чем 1 млн украинских граждан, приехавших в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в стране. Это данные совместного опроса Немецкого института экономических исследований, Института исследований занятости (IAB), Министерства по миграции и беженцам ФРГ, а также Федерального института демографических исследований.