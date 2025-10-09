Forbes Digital підписка
«Турбо-натурализация» упразднена. Германия отказалась от ускоренного получения гражданства

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Получить немецкий паспорт теперь можно не ранее, чем через 5 лет /Getty Images

Получить немецкий паспорт теперь можно не ранее, чем через 5 лет Фото Getty Images

Немецкий парламент проголосовал за отмену ускоренной процедуры получения гражданства, действовавшей всего год. Теперь иностранцы смогут претендовать на немецкий паспорт не ранее, чем через пять лет легального проживания в стране, пишет Zeit.

  • Бундестаг принял решение об отмене так называемой Turbo-Einbürgerung – ускоренной натурализации, позволявшей получить немецкое гражданство уже через три года проживания. За это решение проголосовали депутаты правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, а также представители АдН.
  • Немецкий паспорт должен быть «признанием успешной интеграции, а не стимулом для нелегальной миграции», – подчеркнул министр внутренних дел Александр Добриндт.
  • Он отметил, что правительство стремится «уменьшить факторы притяжения» для нелегальных мигрантов.
  • По данным немецкого МВД, ускоренная процедура применялась редко – лишь в нескольких сотнях случаев по всей стране. Представитель СДПГ Соня Айхведе отметила, что отмена не будет оказывать значительного влияния, ведь такая натурализация не являлась центральным инструментом в политике гражданства.
  • В то же время оппозиция раскритиковала решение. Депутат от «зеленых» Филиз Полат назвала его «шагом назад», который вредит интеграции и экономике.

Контекст

Ускоренная натурализация была введена в прошлом году вместе с более широкой реформой законодательства о гражданстве, сократившей стандартный срок получения паспорта с восьми до пяти лет. Эта норма остается в силе, как и возможность двойного гражданства.

Около 14%, или более 12 млн человек, проживающих в Германии, не имеют немецкого паспорта. Из них около 5,3 млн живут в стране не менее 10 лет, свидетельствуют данные немецкого МВД.

Из более чем 1 млн украинских граждан, приехавших в Германию, спасаясь от войны, 44% надеются остаться в стране. Это данные совместного опроса Немецкого института экономических исследований, Института исследований занятости (IAB), Министерства по миграции и беженцам ФРГ, а также Федерального института демографических исследований.

